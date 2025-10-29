Cristi Chivu, sub presiune. Ce-au făcut marți rivalele la titlu ale lui Inter și cum arată clasamentul

SSC Napoli, liderul campionatului de fotbal al Italiei, a învins la limită în deplasare, cu scorul de 1-0, formația Lecce, într-un meci din etapa a 9-a a sezonului, disputat marți seara.

Elevii antrenorului Antonio Conte, care veneau după o victorie convingătoare pe teren propriu cu Inter Milano (3-1), au marcat unicul gol al întâlnirii în repriza secundă, prin Andre-Frank Zambo Anguissa (69).

În urma acestui nou succes, Napoli și-a consolidat prima poziție în clasament, distanțându-se la trei puncte de AS Roma, care va primi miercuri vizita formației Parma.

Într-un alt meci programat marți, echipele Atalanta și AC Milan au terminat la egalitate, scor 1-1, pe New Balance Arena din Bergamo.

Milanezii au deschis scorul după patru minute de joc, prin Samuele Ricci, însă gazdele au restabilit egalitatea prin Ademola Lookman (35) și au fost la un pas să obțină toate cele trei puncte, în finalul meciului, când șutul lui Davide Zappacosta a fost respins in extremis, cu o intervenție spectaculoasă, de portarul oaspeților, Mike Mignan.

După această remiză, a treia în ultimele patru meciuri, AC Milan a rămas pe poziția a treia în clasament, la trei lungimi de liderul Napoli, în timp ce Atalanta se află pe poziția a șaptea.

Rezultate:

Marți

Lecce - SSC Napoli 0-1

A marcat: Zambo Anguissa (69).

Atlanta Bergamo - AC Milan 1-1

Au marcat: Lookman (35), respectiv Ricci (4).

Miercuri sunt programate meciurile AS Roma - Parma, Como - Hellas Verona, Juventus Torino - Udinese, Bologna - Torino FC, Genoa - Cremonese și Inter Milano - Fiorentina, urmând ca joi să se dispute partidele Cagliari - Sassuolo și Pisa - Lazio Roma.

Clasament:

1. SSC Napoli 21 puncte

2. AS Roma 18

3. AC Milan 18

4. Inter Milano 15

5. Bologna 14

6. Como 13

7. Atalanta 13

8. Juventus 12

