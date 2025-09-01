Cristi Chivu, primul eșec la Inter, pe teren propriu, contra unui alt român

Autor: Teodor Serban
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 09:12
210 citiri
Cristi Chivu, primul eșec la Inter, pe teren propriu, contra unui alt român
Cristi Chivu FOTO X @Inter_Xtra

Echipa italiană Inter Milano a pierdut duminică seara, pe teren propriu, scor 1-2 în faţa formaţiei Udinese, în a doua etapă din Serie A.

Denzel Dumfries a deschis scorul pentru Inter, în minutul 17, dar oaspeţii au primit un penalti şi Keinan Davis a egalat de la punctul cu var, în minutul 29. După 11 minute, Davis a pasat decisiv şi Arthur Atta a înscris al doilea gol pentru formaţia din Udine.

Inter a avut un gol anulat, în minutul 57, la Dimarco, şi nu a mai reuşit să egaleze, iar Udinese, cu portarul Răzvan Sava titular, s-a impus cu 2-1 chiar pe stadionul Giuseppe Meazza.

Într-un alt meci, Lazio Roma a dispus cu 4-0 de Verona. Guendouzi a deschis scorul în minutul 3, Zaccagni şi Valentín Castellanos au dus scorul la 3-0 până la pauză, iar Boulaye Dia a înscris în minutul 82, stabilind scorul final.

Emma Răducanu, pulverizată la US Open. Eșec umilitor pentru campioana din 2021
Emma Răducanu, pulverizată la US Open. Eșec umilitor pentru campioana din 2021
Elena Rîbakina a învins-o cu uşurinţă pe Emma Răducanu, vineri, în turul trei al US Open, scor 6-1, 6-2. Pentru prima dată în optimi la Flushing Meadows, jucătoarea din Kazahstan o va...
România începe cursa pentru Euro 2027 cu jucători de la AC Milan și Inter. Lotul complet
România începe cursa pentru Euro 2027 cu jucători de la AC Milan și Inter. Lotul complet
Noul selecționer al reprezentativei Under-21 a României, Costin Curelea, a anunțat, vineri, lotul de 23 de jucători pentru primele meciuri ale echipei naționale din preliminariile...
#Cristi Chivu, #esec, #Inter, #serie A , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, dupa ce l-au vazut 65 de minute cu Juventus
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a decis soarta lui Elias Charalambous, imediat dupa CFR - FCSB 2-2

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Calificare superbă la US Open. Cine e românca ajunsă în optimi
  2. Cristi Chivu, primul eșec la Inter, pe teren propriu, contra unui alt român
  3. CFR Cluj - FCSB, derby dramatic în Superliga. Ce s-a întâmplat în prelungiri
  4. Pas greșit pentru U Craiova la Botoșani, după calificarea spectaculoasă în Conference League
  5. Ce a lăsat în urmă José Mourinho la Fenerbahçe: și-a strâns rivalul de nas, acuzații de rasism și zero trofee
  6. Cursă nebună în Formula 1, acasă la Max Verstappen. Dezastru pentru Ferrari și un alt abandon de marcă
  7. S-a încheiat FC Argeș - Metaloglobus, în Superliga. Toate golurile, în primele 15 minute
  8. David Popovici, apariție de senzație pe litoralul românesc: ”Am obosit destul de tare”
  9. Schimbare după 8 ani. Decizia radicală a fostului lider mondial din ATP
  10. Gigi Becali, despre marea problemă de la FCSB: ”Nu vrea niciunul să fie triunghi, ambii vor să fie cerc”