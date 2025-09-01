Cristi Chivu, primul eșec la Inter, pe teren propriu, contra unui alt român

Echipa italiană Inter Milano a pierdut duminică seara, pe teren propriu, scor 1-2 în faţa formaţiei Udinese, în a doua etapă din Serie A.

Denzel Dumfries a deschis scorul pentru Inter, în minutul 17, dar oaspeţii au primit un penalti şi Keinan Davis a egalat de la punctul cu var, în minutul 29. După 11 minute, Davis a pasat decisiv şi Arthur Atta a înscris al doilea gol pentru formaţia din Udine.

Inter a avut un gol anulat, în minutul 57, la Dimarco, şi nu a mai reuşit să egaleze, iar Udinese, cu portarul Răzvan Sava titular, s-a impus cu 2-1 chiar pe stadionul Giuseppe Meazza.

Într-un alt meci, Lazio Roma a dispus cu 4-0 de Verona. Guendouzi a deschis scorul în minutul 3, Zaccagni şi Valentín Castellanos au dus scorul la 3-0 până la pauză, iar Boulaye Dia a înscris în minutul 82, stabilind scorul final.

