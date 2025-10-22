Cristi Chivu, pus în încurcătură: ”Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român...”

Antrenorul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a evidențiat unitatea grupului său de jucători și munca pe care aceștia au depus-o de la debutul sezonului și care le-a permis să obțină a treia victorie consecutivă, fără gol primit, în actuala ediție a Ligii Campionilor, marți seara, împotriva belgienilor de la Union Saint-Gilloise (scor 4-0).

”Ne-am atins obiectivul. Am vrut să câștigăm și să nu primim goluri, dar este cale lungă între a spune și a face. În afară de primele zece minute, în care am fost surprinși de intensitatea adversarilor, am avut jocul sub control și dorința de a tranșa soarta meciului a fost evidentă. Echipa lucrează bine; este un grup foarte unit care vrea să continue sezonul cât mai bine posibil. Un meci și o victorie nu sunt niciodată garantate, trebuie să muncești mai întâi. Ne bucurăm de ceea ce am făcut astăzi (marți, n. red.), trebuie să apreciem succesele. Încă nu am primit goluri și am câștigat trei meciuri din trei meciuri. Nu sunt lucruri mărețe. Echipa trebuia să-și recapete încrederea, să lase în urmă sfârșitul sezonului trecut, dezamăgirile după atâtea așteptări într-un sezon care a fost foarte bun. Fotbalul îți dă și lucruri negative.

Echipa avea nevoie de încredere, să fie înțeleasă, chiar zdruncinată, pentru că sunt jucători buni, jucători cu foc interior și care vor să muncească din greu pentru a avea încă un sezon la vârf”, a declarat antrenorul român la finalul meciului de la Bruxelles.

„Echipa asta are nevoie să fie scuturată?”, au insistat jurnaliștii italieni.

„Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român (n.r. - râde). Echipa asta avea nevoie să fie înțeleasă și apărată, nu putem uita parcursul de anul trecut. Nu putem uita că până în aprilie a fost o echipă stratosferică, judecată doar pentru că nu a atins anumite obiective.

Aveau nevoie doar să fie înțeleși și apărați, antrenați și, uneori, trebuie să fii și dur, să le spui lucrurile în față. Trebuie să accepți adevărul, să lași în urmă anumite dezamăgiri și să mergi mai departe cu convingere, dorință și pasiune. Nu am făcut mare lucru: am fost acolo să ascult, să dau câteva sfaturi și câteva îmbrățișări”, a explicat Chivu.

