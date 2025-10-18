Situație delicată pentru Cristi Chivu la Inter: ”A fost obligat să plece. Acum îl va fluiera”

Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul celor de la Inter, se pregătește intens pentru duelul special cu fosta sa echipă, AS Roma, programat sâmbătă seara în etapa a șaptea din Serie A.

Chivu este un fost fundaș al Romei, giallorossi fiind primul club italian la care s-a alăturat, în 2003, când a finalizat un transfer definitiv de la Ajax Amsterdam.

”Olimpico l-a iubit, dar acum îl va fluiera. A trăit ani de pasiune la Roma. Voia să rămână, însă a fost obligat să plece și i-a ales pe nerazzurri”, a scris Gazzetta dello Sport.

"Cei patru ani pe care i-am petrecut la Roma au fost foarte importanți pentru mine. Am avut șansa să experimentez ceea ce a fost cel mai frumos campionat din lume cu un antrenor precum Capello, care m-a vrut acolo. I-am avut și pe alții, Spalletti, Voeller, Bruno Conti și Luigi Delneri. M-am îndrăgostit de o țară precum Italia și de tot ce mi-a oferit. Sunt aici din 2003 și mulțumesc Italiei pentru felul în care m-a primit. Timpul petrecut la Roma mi-a permis să cresc ca sportiv și ca om", a afirmat Chivu.

AS Roma este pe locul doi loc în Serie A, la egalitate de puncte cu liderul Napoli, cu 15 puncte după șase etape. Inter ocupă locul patru, la egalitate cu Juventus, cu 12 puncte și cu un punct sub AC Milan.

