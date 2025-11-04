Soția unui fost coleg al lui Cristi Chivu a dat din casă după ce l-a văzut pe român: ”Ce s-a întâmplat nu e publicabil...”

Autor: Teodor Serban
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 13:02
Soția unui fost coleg al lui Cristi Chivu a dat din casă după ce l-a văzut pe român: ”Ce s-a întâmplat nu e publicabil...”
Javier Zanetti și soția Paula FOTO Instagram

Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia Hellas Verona, în etapa a zecea din Serie A.

Elevii lui Chivu au deschis scorul la Verona, prin Zielinski, care a marcat un gol superb, în minutul 16. Bastoni a ratat majorarea avantajului interiştilor, în minutul 27, pentru ca în minutul 41 Giovane să egaleze pentru gazde. Orban a ratat şi el, pentru Verona, în al treilea minut al prelungirilor, trimiţând în bară, şi a fost 1-1 la pauză.

Repriza secundă a fost una slabă pentru Inter, care a reuşit însă să înscrie golul victoriei. Martin Frese a înscris în propria poartă, în minutul 90+3, şi Inter s-a impus cu 2-1.

Golul din prelungiri l-a descătușat pe Cristi Chivu, care s-a bucurat în ploaie alături de jucătorii săi, cu gesturi nebunești.

Astfel, Cristi Chivu l-a îmbrățișat puternic pe fundașul Bastoni și s-a aruncat pe iarbă, impresionând-o și pe soția celebrului Javier Zanetti, fost coleg cu românul la Inter, în prezent vicepreședinte al grupării.

Pe Instagram, Paula Zanetti a postat o poză cu Chivu bucurându-se și adăugând mesajul "Ceea ce s-a întâmplat la noi acasă nu este publicabil..."

