Starul lui Inter, supărat pe Cristi Chivu: ”A lovit cu pumnul și a mormăit”. Reacția românului

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristi Chivu, a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-1, de formaţia Cremonese, în etapa a şasea din Serie A.

Lautaro Martinez a deschis scorul în minutul 6, iar Akanji a avut un gol anulat în minutul 13, dar Inter nu a intrat la pauză cu avantaj minim, pentru că Ange-Yoan Bonny a majorat scorul în minutul 38. Dimarco şi Barella au dus rezultatul de pe tabelă la 4-0, cu golurile marcate în minutele 55 şi 57, iar elevii lui Chivu au redus turaţia. Oaspeţii au înscris prin Bonazzoli golul de onoare, în minutul 87, şi Inter Milano – Cremonese s-a încheiat 4-1.

Inter îşi continuă seria de victorii consecutive în toate competiţiile, ajungând la cinci. În campionat, echipa lui Chivu este, deocamdată, pe primul loc, cu 12 puncte. Cremonese are 9 puncte şi e pe locul 8.

Potrivit Gazzettei dello Sport, olandezul Denzel Dumfries a fost nemulțumit de decizia lui Cristi Chivu de a-l schimba, în minutul 54.

”La 7 minute după schimbare, a lovit ușor cu pumnul în minge, a făcut o grimasă de iritare și a mormăit în timp ce își punea jacheta”, au scris italienii.

„Ieri i-am spus că vreau jucători supărați. Glumele la o parte, nu știu dacă a fost supărat sau nu. Ne-am strâns mâna după meci, am făcut câteva glume, apoi a plecat. Avea o geantă plină cu tricouri de la Inter și l-am întrebat ce face cu ele”, a răspuns Chivu.

