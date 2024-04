Chivu: Pe toate stadioanele sunt facut tigan!

Fundasul echipei Internationale Milano, Cristi Chivu, a declarat ca in fotbalul italian exista prea mult rasism, informeaza cotidianul Tuttosport.

"In fotbalul italian exista prea mult rasism. Este usor sa catalogheze un intreg popor pentru vinovatia unuia sau altuia, dar trebuie sa invatam ca atunci cand un roman face un lucru rau este doar vina lui si nu a tuturor romanilor.

Nici pentru mine nu este usor. Pe toate stadioanele sunt facut tigan, dar pentru mine asta nu este o ofensa. Am crescut intr-un cartier unde erau multi copii rromi si m-am simtit foarte bine.

Cand te fluiera suporterii echipei adverse nu ii bagi in seama, dar cand o fac proprii tai sustinatori simti ca totul este pierdut. Un conational de-al meu mi-a spus atunci 'singura ta vina este ca esti roman'.

Dar sunt si semne bune in ceea ce priveste rasismul. Alegerea lui Barack Obama in functia de presedinte al SUA sau victoria lui Lewis Hamilton in Formula 1. Este un proces lung si trebuie sa avem curajul sa afirmam ca rasismul exista, pentru ca altfel nu avem cum sa-l combatem", a declarat Chivu.