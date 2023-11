Dupa Mirel Radoi, inca un fost mare fotbalist s-a mutat din Romania

Dupa Mirel Radoi, care a ales sa se stabileasca la Dubai, inca un alt fost mare fotbalist s-a mutat din Romania.

Este vorba despre Cristi Chivu, care a ales sa locuiasca in Italia, la Milano.

"M-am intalnit intamplator cu Cristi Chivu, dar el s-a mutat din Romania, traieste in Italia, la Milano. Cristi nu mai locuieste in Romania", a dezvaluit Ilie Dumitrescu, cand a fost intrebat despre o posibila candidatura a lui Chivu la sefia Federatiei Romane de Fotbal, asa cum s-a vehiculat in presa.

Totusi, Dumitrescu a mentionat ca il vede pe Chivu un posibil candidat la alegeri.

"Este unul dintre cei mai mari fotbalisti romani din istorie, e o legenda. Pentru mine este un nume care ar face fata cu brio", a completat Dumitrescu.

Dupa ce s-a retras din activitate, Chivu a fost o prezenta extrem de discreta.

La un moment dat a fost tentat de o cariera in impresariat, insa a renuntat pentru a se dedica familiei.

