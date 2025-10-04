Presa din Italia: Veste trista de la Chivu

Cristi Chivu isi va rezilia contractul cu Inter.

Presa din Italia sustine ca fundasul roman nu mai poate juca din cauza accidentarii la picior si va atarna ghetele in cui.

"O veste trista vine de la Chivu. Romanul e la un pas sa-si rezilieze contractul din cauza problemelor la picior", noteaza presa din Italia.

Cristi Chivu are 33 de ani si joaca la Inter din 2007.

Contractul aparatorului roman cu gruparea "nerazzurra" expira in vara.

I.G.

