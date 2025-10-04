Presa din Italia: Veste trista de la Chivu

Vineri, 31 Ianuarie 2014, ora 11:40
4194 citiri
Cristi Chivu isi va rezilia contractul cu Inter.
Presa din Italia sustine ca fundasul roman nu mai poate juca din cauza accidentarii la picior si va atarna ghetele in cui.
"O veste trista vine de la Chivu. Romanul e la un pas sa-si rezilieze contractul din cauza problemelor la picior", noteaza presa din Italia.
Cristi Chivu are 33 de ani si joaca la Inter din 2007.
Contractul aparatorului roman cu gruparea "nerazzurra" expira in vara.
I.G.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Noi linii electrice și parcuri eoliene; urmăriri penale rapide ale presupușilor sabotori susținuți de Rusia; câștigarea încrederii cetățenilor. Sunt unele dintre lucrurile care au loc în...
Candidata SENS la alegerile pentru Primăria București, Ana Ciceală, afirmă într-un interviu acordat Ziare.com că alegerile pentru Capitală ar trebui să aibă loc anul acesta, conform legii,...