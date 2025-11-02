Cristi Chivu a surprins după victoria chinuită: ”Eu eram împotriva planului, de teamă...”

Autor: Teodor Serban
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 17:25
Cristi Chivu a surprins după victoria chinuită: ”Eu eram împotriva planului, de teamă...”
Cristi Chivu FOTO Inter News

Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu, a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia Hellas Verona, în etapa a zecea din Serie A.

Elevii lui Chivu au deschis scorul la Verona, prin Zielinski, care a marcat un gol superb, în minutul 16. Bastoni a ratat majorarea avantajului interiştilor, în minutul 27, pentru ca în minutul 41 Giovane să egaleze pentru gazde. Orban a ratat şi el, pentru Verona, în al treilea minut al prelungirilor, trimiţând în bară, şi a fost 1-1 la pauză.

Repriza secundă a fost una slabă pentru Inter, care a reuşit însă să înscrie golul victoriei. Martin Frese a înscris în propria poartă, în minutul 90+3, şi Inter s-a impus cu 2-1.

În clasament, echipa lui Chivu are 21 de puncte şi este a doua, după Napoli, care are 23 de puncte. Verona este a 18-a, cu numai cinci puncte.

La final, Cristi Chivu a explicat reușita fantastică a lui Zielinski, subliniind că este mai mult meritul secundului său, Palombo.

”Să câștigi așa înseamnă să accepți că poți să suferi în anumite meciuri, care sunt mai ușor de pierdut decât de câștigat. Sărbătorim pentru că am încercat până la final, știind că ar fi putut fi și mai rău. Primul gol? Palombo este, fără îndoială, arhitectul, în parte pentru că eu eram împotriva planului, de teamă să nu scape ei pe un contraatac.

Meritul revine staff-ului meu, care lucrează mereu din greu pentru a veni cu ceva nou pentru fazele fixe. Apoi, când ai doi jucători ca Calhanoglu și Zielinski, totul este mai ușor.

