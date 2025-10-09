Vestea proastă primită de Cristi Chivu din America, în legătură cu vedeta echipei

Autor: Teodor Serban
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 12:42
64 citiri
Cristi Chivu FOTO X @IFTVofficial

Inter Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, este îngrijorată de faptul că atacantul argentinian Lautaro Martinez va reveni cu întârziere în Italia, după participarea la acțiunea din această lună a selecționatei țării sale, iar acest lucru îi va afecta pregătirea în vederea meciului cu AS Roma, scrie presa italiană.

Argentina, campioana mondială en titre, urmează să susțină două meciuri amicale în Statele Unite, cu Venezuela și Porto Rico, iar ultimul dintre ele trebuia să se dispute pe 13 octombrie la Chicago, dar a fost amânat cu o zi și mutat la Miami (Florida), pe fondul tensiunilor politice din cel mai mare oraș al statului Illinois.

În aceste condiții, Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter, nu va mai putea reveni în Italia în noaptea de marți spre miercuri, ci cel mai devreme miercuri spre sfârșitul după-amiezii, astfel că va avea la dispoziție mai puțin timp de odihnă, înainte de a se prezenta sub comanda lui Chivu, la ședința de pregătire de joi, precizează Gazzetta dello Sport.

Opt mii de kilometri - doar călătoria de întoarcere de la Miami la Milano -, un singur antrenament și apoi ultimele retușuri: programul post-Argentina al lui Lautaro este extrem de încărcat, subliniază publicația din peninsulă.

Inter Milano, aflată pe locul al patrulea în Serie A, o va înfrunta pe AS Roma, ocupanta locului secund, sâmbăta viitoare (18 octombrie) pe Stadio Olimpico, în cadrul etapei a șaptea a campionatului Italiei.

