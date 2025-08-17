Veste proastă primită de Cristi Chivu de la casele de pariuri: ”Nu apucă să mănânce nici măcar cozonacul de Crăciun”

Duminica, 17 August 2025
Cristi Chivu, numit antrenor la Inter Milano în luna iunie, așteaptă debutul în noul sezon din Serie A, pe 25 august, de la ora 21:45, pe teren propriu cu Torino.

Până atunci, italienii de la CalcioBlog au făcut o analiză a antrenorilor cu cele mai mari șanse de a fi demiși în stagiunea 2025-2026. Românul Cristi Chivu se află pe locul 2 în clasament, cu o cotă de 5.00, înaintea sa fiind doar croatul Ivan Juric de la Atalanta.

”Nu doar fanii au îndoieli cu privire la modul în care Chivu va gestiona lotul și vestiarul. Potrivit unor case de pariuri, Chivu ar putea fi unul dintre primii antrenori demiși în acest sezon.

Nu este surprinzător faptul că a primit o cotă de doar 5.00 din partea unor site-uri de pariuri italiene cunoscute.

Casele de pariuri nu cred în el și mulți sunt cei care spun că nu apucă să mănânce nici măcar cozonacul de Crăciun la Inter”, scrie CalcioBlog.it.

