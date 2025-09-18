Cristi Chivu, victorie superbă în Liga Campionilor cu Inter, contra fostei sale echipe

Autor: Teodor Serban
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 00:18
460 citiri
Cristi Chivu, victorie superbă în Liga Campionilor cu Inter, contra fostei sale echipe
Cristi Chivu FOTO Inter Extra

Formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, fosta echipă a românului, Ajax Amsterdam, în faza principală a Ligii Campionilor.

Golurile au fost marcate de Thuram, în minutele 42 şi 47. Antrenorul român a luat astfel o importantă gură de oxigen, după cele două eșecuri la rând suferite în Serie A, cu Udinese și Juventus.

Tot miercuri, Paris Saint-Germain s-a impus pe teren propriu în faţa echipei Atalanta Bergamo, scor 4-0. Au marcat Marquinhos ‘3, Kvaratskhelia ’39, Nuno Mendes ’51 şi Goncalo Ramos ‘90+1. În minutul 44, Barcola a ratat un penalti.

Bayern Munchen a învins cu 3-1, pe teren propriu, formaţia Chelsea. Au marcat Chalobah ’20 (autogol) şi Kane ’27 (penalti), ’63 pentru Bayern, respectiv Palmer ’29 pentru oaspeţi.

Pe stadionul Anfield, Liverpool a învins cu 3-2 Atletico Madrid, într-un meci cu răsturnări de situaţii. Liverpool a condus cu 2-0, prin golurile lui Robertson ‘4 şi Salah ‘6, după care Atletico a egalat prin Llorente ‘45+3, ’81. În minutul 90+2, Van Dijk a reuşit să aducă victoria gazdelor.

Reportaj superb realizat de italieni la Amsterdam: pe urmele românului Cristi Chivu, "un războinic elegant" care a stăpânit un vestiar "greu"
Reportaj superb realizat de italieni la Amsterdam: pe urmele românului Cristi Chivu, "un războinic elegant" care a stăpânit un vestiar "greu"
Cristi Chivu se întoarce în această seară pe stadionul pe care a devenit un fotbalist de clasă. Ajax - Inter Milano se joacă de la ora 22.00. Fost jucător la Ajax Amsterdam în perioada...
Rezultat mare scos de Pafos în Liga Campionilor. Ce a făcut internaționalul român
Rezultat mare scos de Pafos în Liga Campionilor. Ce a făcut internaționalul român
Deși a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, echipa cipriotă FC Pafos a plecat neînvinsă de pe terenul lui Olympiacos Pireu, scor 0-0. Debutantă în Liga Campionilor, FC...
#Cristi Chivu, #Liga Campionilor, #victorie, #echipa , #stiri Cristi Chivu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Si-a dat demisia din televiziune "peste noapte", dupa 19 ani, si i-a lasat pe toti "masca"! Avea un salariu urias
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Surpriza: 2.000.000 Euro pentru romanul alungat din Ucraina

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristi Chivu, victorie superbă în Liga Campionilor cu Inter, contra fostei sale echipe
  2. Rezultat mare scos de Pafos în Liga Campionilor. Ce a făcut internaționalul român
  3. Un club important din Italia, acuzat de legături cu mafia calabreză. Anunț-șoc în Italia, despre fosta echipă a lui Drăguș, Nedecearu sau Vasile Mogoș
  4. Federația i-a găsit înlocuitor lui Horia Tecău BREAKING NEWS
  5. 19 suporteri, arestați înainte de PSG - Atalanta. Incidente grave la Paris
  6. Antrenorul care l-a refuzat pe Gigi Becali a semnat cu noua lui echipă. Nivelul incredibil la care a ajuns
  7. Meci "între românce" la Seul: cum s-a terminat confruntarea dintre Jaqueline Cristian și Emma Răducanu
  8. Victorie splendidă pentru jucătoarea din România! Urmează confruntarea cu Iga Swiatek
  9. Reportaj superb realizat de italieni la Amsterdam: pe urmele românului Cristi Chivu, "un războinic elegant" care a stăpânit un vestiar "greu"
  10. Jose Mourinho va fi noul antrenor al echipei Benfica Lisabona, anunță televiziunea portugheză