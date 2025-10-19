Cristi Chivu, după victoria uriașă: ”Trebuie să decid, depinde de ce spun soția și copiii mei”

Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A.

Interul lui Chivu a deschis scorul repede la Roma: Nicolo Barella a pasat şi Ange-Yoan Bonny a înscris în minutul 7. Oaspeţii au controlat prima parte, iar capitolinii au revenit în repriza secundă, când, intrat de pe bancă, Dovbyk l-a pus la încercare pe portarul Sommer. Inter s-a apărat bine şi a fost aproape de golul desprinderii, dar în cele din urmă AS Roma – Inter Milano s-a terminat 0-1.

Inter Milano a ajuns la 15 puncte din 7 meciuri şi e prima în clasament, peste Napoli şi AS Roma – ambele tot cu 15 puncte.

La finalul meciului de la Roma, Chivu a fost întrebat dacă se va uita duminică seara la Milan - Fiorentina (21:45, ora României) sau la NFL, așa cum declarase în trecut.

”Aș putea alege și eu pentru că am un televizor și un iPad. Trebuie să decid, depinde de ce spun soția și copiii mei”, a răspuns Chivu.

