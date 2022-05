Consiliul Superior al Magistraturii a decis miercuri, 25 mai, excluderea judecătorului Cristi Dănileț din magistratură.

Situația nu este o premieră. Aceeași instituție a stabilit și pe 13 decembrie 2021, excluderea din magistratură a judecătorului Cristi Dănileţ pentru ”manifestări pe reţelele de socializare”.

Despre motivele invocate de această data de CSM a scris chiar Cristi Dănileț, într-o postare pe pagina sa de pe Facebook:

"Azi CSM a decis să mă sancționeze cu excluderea din magistratură (a doua, după cea din decembrie pentru filmulețele pe tiktok) pentru că:

Fac parte dintr-o formațiune politică, lucru interzis magistraților, întrucât eu sunt membru în două ONG-uri care au dat comunicate prin care criticau activitatea partidelor de guvernământ, deși m-am abținut de la vot în cazul emiterii acelor comunicate, nu le-am semnat, nu le-am difuzat si cu toate că am arătat că nu CSM e competent să stabilească ce este o formațiune politică, ci legea, care pune în această categorie doar "partidele politice", "alianțele electorale", "alianțele politice" si "ONG-urile care reprezinta minorități și candideaza la alegeri", ceea ce nu este cazul în speță.

Am participat la acțiuni politice, lucru interzis magistraților, prin faptul că am scris un articol științific despre educație publicat de unul dintre cele două ONG-uri și pentru că am participat la o întâlnire nepublică a membrilor unuia dintre cele două ONG-uri declarat "formațiune politică" de către CSM.

Pentru cine nu știe: cele două ONG-uri sunt înființate legal, de către un judecător, ca asociatii neguvernamentale, apolitice si nonprofit.

Unul se ocupă de educația juridică, celălalt de promovarea culturii europene. Nimeni nu a cerut desființarea lor vreodată pentru că și-ar fi încălcat statutul propriu", a scris judecătorul pe Facebook.