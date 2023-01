O nouă victorie a lui Cristi Danileț împotriva CSM. Decizia instanței după ce a fost exclus din magistratură din cauza unor postări pe TikTok

Judecătorul Cristi Danileţ a anunţat vineri, 27 ianuarie, că a câştigat un nou proces cu CSM, în legătură cu excluderea sa din magistratură pentru două postări pe TikTok.

”Procesul cu TikTok. După ce în decembrie s-a stabilit că fapta nu a fost gravă, acum s-a stabilit definitiv că perioada în care am fost suspendat este recunoscută vechime în muncă”, a scris Danileţ, într-un mesaj pe Facebook.

Avocatul acestuia, Dumitru Dobrev, a anunțat că Danileţ a obţinut la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ca perioada în care a fost suspendat din funcţie, respectiv din decembrie 2021, să fie considerată vechime în muncă.

”L-am reprezentat ca avocat pe Cristi Danileţ într-unul dintre procesele cu CSM, în care a câştigat definitiv. Prin aceasta, Cristi Danileţ e repus în drepturi de ICCJ cu privire la vechimea în muncă. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, a admis recursul împotriva sentinţei Curţii de Apel Cluj şi a anulat hotărârea CSM nr.1537/14.12.2021 prin care se dispunea suspendarea acestuia din funcţie începând cu data de 13.12.2021. Ca o consecinţă, ICCJ i-a recunoscut reclamantului vechimea în muncă şi în magistratură pentru perioada în care a produs efecte hotărârea anulată”, spune avocatul.

La sfârşitul anului trecut, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anulat decizia CSM din decembrie 2021, prin care judecătorul Cristi Danileţ a fost exclus din magistratură pentru două postări pe TikTok.

Ulterior, Danileţ s-a plâns că, timp de un an, a fost lăsat fără serviciu şi fără o sursă de venit, reuşind să se descurce cu banii strânşi de colegii lui judecători.

”Pe data de 13 decembrie 2021 eram sancţionat de CSM la modul cel mai drastic: pentru două filmuleţe ce ţin de viaţă privată postate pe TikTok am fost sancţionat cu excluderea. Din cele 6 sancţiuni aplicabile unui magistrat, mi s-a dat cea mai aspră. Deşi soluţia nu era definitivă, am fost imediat suspendat din funcţie: adică mi s-au luat dosarele penale (astfel că judecata a fost reluată de la zero de alţi judecători), am fost oprit să mai merg la serviciu şi am fost lăsat fără niciun fel de venituri (deşi am o mamă şi o fiică în întreţinere). Noroc cu bunii mei colegi care au făcut, lunar, chetă ca să mă pot descurca”, declara Danileţ, în decembrie 2022.

Deşi a obţinut anularea excluderii, Danileţ anunţa că, deocamdată, nu se poate întoarce în magistratură, deoarece mai are două procese asemănătoare pe rolul instanţelor.

