Un fost judecător susține că ar trebui invalidate și candidaturile lui Simion și Gavrilă: "Potrivit legii, atât autorul, cât și complicele riscă aceeași sancțiune"

Cristi Danileț atrage atenția asupra candidaturilor liderilor AUR și POT, George Simion și Anamaria Gavrilă, la Președinția României. Fostul judecător spune că ar trebui invalidate, invocând paralela cu un caz de complicitate în comiterea unei infracțiuni.

Danileț subliniază că, potrivit legii, atât autorul unei infracțiuni, cât și complicele riscă aceeași sancțiune: "Dacă un infractor este ajutat de cineva să comită infracțiunea, acel cineva se numește complice. Potrivit legii, atât autorul, cât și complicele riscă aceeași sancțiune", a scris fostul judecător pe Facebook.

În acest context, Danileț reamintește faptul că Călin Georgescu a fost considerat vinovat de încălcarea Constituției, aspect confirmat definitiv de Curtea Constituțională a României (CCR). El consideră că liderii AUR și POT, care l-au sprijinit și susținut pe Georgescu, sunt complici la această încălcare: "Georgescu a încălcat Constituția - aspect constatat definitiv de CCR. Printre cei care l-au sprijinit, aprobat, însoțit, susținut sunt și liderii AUR și POT", mai spune el.

Conform deciziilor CCR care îi vizează pe Șoșoacă și Georgescu, cei care își asumă candidaturi pentru funcția de președinte trebuie să nu fi încălcat niciodată Constituția, iar acest lucru ar afecta în mod direct legalitatea candidaturilor lui Simion și Gavrilă: "cel care își asumă candidatura la Președinția României trebuie să nu fi încălcat Constituția niciodată în viața lui."

În plus, Danileț face referire la restricțiile impuse lui George Simion, care are interdicție de intrare în Ucraina și Moldova, din cauza unor acțiuni împotriva celor două state, și la declarațiile controversate ale acestuia cu privire la procesul electoral. Fostul judecător sugerează că aceste aspecte ar putea pune sub semnul întrebării legitimitatea candidaturii sale: "Simion are interdicție de intrare în două țări vecine, Ucraina și Moldova, pentru acțiuni contra celor două țări. Iar declarația cu privire la jupuirea celor de la BEC e suficientă să fie trimis la țară, să are pământul strămoșesc împreună cu Georgescu."

Danileț încheie prin a-i îndemna atât pe Simion, cât și pe Gavrilă să se concentreze pe conducerea partidelor lor, fără a aspira la funcția de președinte. „Atât Simion, cât și Gavrilă ar trebui să își vadă de treabă: să conducă partidele lor, dar nu o țară”, a mai scris fostul judecător.

