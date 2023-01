Cristi Minculescu împlinește azi 64 de ani! S-a despărțit de femeia care i-a donat o parte din ficatul ei și iubește din nou

Cristi Minculescu, legendarul solist al trupei rock Iris, împlinește azi, 9 ianuarie, 64 de ani.

"Azi mă simt ca un campion, numai datorită vouă! Vă iubesc, mulțumesc!", a scris Cristi Minculescu pe rețelele de socializare. "Mi s-au îndeplinit mai multe vise decât aș fi putut spera vreodată. Sunt un norocos al sorții, mai ales fiindcă am primit acest dar al cântatului, care mi-a permis să ofer multe bucurii, la rândul meu, altora", a declarat solistul pentru Fanatik.

El a fondat trupa Iris chiar de ziua lui, în 1980, iar în februarie formația a susținut și primul concert.

Astăzi, cu un nou look, fără pletele care l-au consacrat, Cristi Minculescu este foarte activ și pe TikTok, mulțumită managerului trupei, Raluca Mihail, cea care îi este la ora actuală și parteneră de viață.

Marea cumpănă a vieții: transplantul de ficat

Cristi Minculescu s-a despărțit de soția lui Rodica în urmă cu câțiva ani după patru decenii de conviețuire. Este vorba despre femeia care i-a dăruit doi copii gemeni, pe Florin și Mădălina, născuți în 1978, pe vremea când Minculescu avea doar 19 ani.

În 2009, Cristi Minculescu a fost internat intr-o clinică din Regensburg, Germania, artistul suferind de câțiva ani de boala polichistica hepatoacută și având nevoie urgentă de un transplant de ficat. Medicii au constat că soția artistului, la acea vreme în vârstă de 53 de ani, este un donator compatibil, iar Rodica Minculescu a acceptat pe loc să îi doneze o parte din ficatul ei. Transplantul hepatic s-a incheiat dupa zece ore.

Ads

"Rodi a crezut foarte mult că mă poate salva"

„Rodi a crezut foarte mult că mă poate salva, neştiind că e compatibilă. A insistat să facă analize şi s-a constatat că se poate!

Noi eram pregătiţi pentru orice, în Germania ni s-a explicat ca la copiii de trei ani ce implică. Ni s-a făcut chiar desen! Ne-au spus că sunt trei variante: scăpăm amândoi, unul sau nici unul. Suntem destinaţi să fim împreună", a precizat Cristi Minculescu în revista VIVA, în anul 2012.

Nu alcoolul a fost cauza problemei

"Gurile rele" au pus problemele la ficat ale solistului pe seama consumului excesiv de alcool, iar Minculescu a suferit foarte mult din această cauză: "Nu neg faptul că am făcut câteva excese la viața mea, dar în niciun caz acesta nu a fost motivul transplantului de ficat, ci o boală ereditară, genetică, pe care am moștenit-o de la tata și pe care o are și sora mea, din păcate: polichistoză hepato-renală".