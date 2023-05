Care e singura miză a derby-ului FCSB - Rapid din ultima etapă a campionatului: ”E bine și așa”

Fotbalistul echipei FC Rapid, Cristian Săpunaru, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că partida cu FCSB din ultima etapă a play-off-ului Superligii nu mai contează pentru clasament, însă contează foarte mult pentru suporteri.

"Cu FCSB este un meci care nu mai contează pentru clasament, dar contează mult pentru suporteri. Şi de aceea îl aşteptăm cu nerăbdare. Mi-aş fi dorit să conteze pentru clasament, dar e bine şi aşa. Amical nu o să pară niciodată un derby. Cine crede că mâine va fi amical, se înşeală amarnic. Niciodată nu va fi amical acest meci", a afirmat fundaşul.

"Pe noi ne interesează să câştigăm meciul şi suporterii noştri să fie fericiţi la final. Pe mine nu mă interesează că FCSB a pierdut campionatul şi cum se simt ei acum. Nu sunt înnebunit să ştiu cum sunt ei sau ce fac ei. Nu ştiu cât ar salva sezonul ăsta o victorie mâine cu FCSB, dar sigur i-ar face pe suporterii noştri fericiţi", a adăugat Cristian Săpunaru.

El regretă că Rapid nu a reuşit să îşi îndeplinească decât unul dintre obiectivele din actualul sezon.

"Noi sezonul ăsta ne-am îndeplinit un obiectiv, dar nu am reuşit să-l îndeplinim pe al doilea. Ne-am calificat în play-off, dar Cupa nu am reuşit să o câştigăm. Şi după aceea am avut alt obiectiv, să mergem în cupele europene şi nu am reuşit să îl atingem. Anul viitor obiectivul Rapidului va fi clasarea pe unul din locurile 1-3, asta vrem toţi", a explicat Săpunaru.

Echipa FC Rapid întâlneşte, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia FCSB, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a a play-off-ului Superligii.