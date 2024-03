Cum i-a motivat căpitanul Săpunaru pe rapidiști: ”Eu le-am zis colegilor că nu am ce să le spun”

Căpitanul echipei de fotbal FC Rapid Bucureşti, Cristian Săpunaru, a declarat, sâmbătă seara, după victoria cu 4-0 în derby-ul cu FCSB din ultima etapă a sezonului regulat al Superligii, că este bucuros că suporterii formaţiei sale au plecat acasă fericiţi de la Arena Naţională.

"Am câştigat meciul de azi, dar urmează 10 care sunt hotărâtoare pentru soarta campionatului. Am reuşit azi cu o dorinţă mai mare de victorie şi cu răutate. I-am blocat foarte bine. Ei fiind echipa de pe primul loc, produc fotbal la fiecare meci, dar cred că am produs şi noi fotbal azi. Şi cred că azi cel mai bun a câştigat, nu se pune problema care a fost echipa mai bună în seara asta. S-a văzut în seara asta pe stadion ce înseamnă Rapid. Suporterii au cântat tot meciul, au fost alături de noi, iar noi ne bucurăm că i-am trimis acasă fericiţi pe suporterii noştri", a menţionat Săpunaru la postul DigiSport.

"A fost un derby şi meciurile astea le joci numai pentru suporteri, aşa că nu era nevoie să fie motivată echipa. Eu le-am zis colegilor că nu am ce să le spun înaintea unui derby. Şi că derby-ul se joacă numai cu inima pentru culorile clubului, pentru familia Rapid în cazul nostru. Noi la trei ani după ce am promovat ne batem la campionat. Le mulţumim tuturor care sunt alături de Rapid. Acum nu ne dorim decât la sfârşitul campionatului să ne bucurăm împreună. Obiectivul nostru e (clasarea pe) locul 1-3, dar la ce echipă avem, la ce jucători avem, cred că putem să ne batem uşor la campionat. Cred că familia Rapid a înţeles că numai împreună putem avea rezultate bune. Şi aşa sperăm să fie de acum încolo, până la sfârşitul campionatului", a adăugat fundaşul.

Ads

FC Rapid Bucureşti a surclasat-o pe FCSB cu scorul de 4-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii de fotbal, ultima a sezonului regulat.

Rapid s-a impus în faţa liderului prin golurile marcate de Paul Iacob (33), Albion Rrahmani (53, 82) şi Ermal Krasniqi (74), relansând luptă pentru titlu înaintea începerii play-off-ului. Diferenţa dintre cele două echipe va fi de patru puncte la intrarea în play-off, după înjumătăţirea punctajului.

FCSB a suferit cel mai drastic eşec din acest sezon, încheind o serie de 11 meciuri fără înfrângere (8 victorii, 3 egaluri).

Rapid a bifat a şasea sa victorie consecutivă pe teren propriu. Rapid s-a impus şi în meciul tur, cu 2-1.

Ads