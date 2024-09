Cristi și Ralu, doi cunoscuți vloggeri români, care au trăit în Spania, au vorbit despre cele mai sigure țări.

Ei au post la podcastul „Astăzi, la Fain & Simplu, cu Mihai Morar, unde au povestit unde au călătorit în ultimii cinci ani.

„Sincer, nu credeam că se poate transforma într-un stil de viață. Adică noi am plecat să călătorim un an, am zis un an sabatic. Aveam 12.000 euro, să fiu sincer, dar mai aveam vreo 4.000 puși bine pentru urgențe. Erau bani calculați pentru un an când erau alte prețuri. În 2019, ce s-a transformat în ce s-a transformat, astăzi nu ne vine să credem nici nouă acum. Și atunci adică nu puteam crede că vom avea succes. Mai ales din cauza limbii, pentru că am fost crescuți într-o altă țară. Noi ne-am simțit foarte mult timp străini”, au spus cei doi tineri, potrivit adevarul.ro.

Întrebați unde s-ar vedea trăind, ei au răspuns fără ezitare că și-ar dori ca la un moment dat să se mute în România.

„Faptul că în România poți să trăiești, să-ți iei copilul, să ieși afară la 00:00 și să te plimbi fără să-ți dea nimeni în cap sau măcar să te gândești că îți dă cineva în cap e un factor foarte, foarte important. Și sunt din ce în ce mai puține locuri în lumea asta în care exact să te simți în siguranță.

Chestia asta e foarte importantă. Să poți să mergi pe stradă la orice oră și să fii relativ liniștit, să nu te uiți în spate toată ziua. (...) Din păcate, în marile orașe încep să fie într-o degradare, dar cred că așa e procesul, nu?”, au declarat aceștia, scrie sursa citată.

Cel mai periculos li s-a părut în Bruxelles, Belgia. Dar au nominalizat și alte orașe, cum ar fi Paris sau Washington DC.

În comentarii, lumea le-a dat dreptate.

„Au călătorit în toată lumea, unde ți-ai crește copiii? În România, cu asta au spus tot! Doar cine nu a văzut Barcelona, Paris, Bruxelles, Frankfurt, posibil și altele, dar nu le-am văzut... Să nu mai spun de Suedia unde este haos mare și e foarte rău. Da, financiar în multe domenii este mult mai bine, iar în multe domenii acum este o situație similară. Dar aici e multă liniște, siguranță, etc... Puțini înțeleg și știu adevărul, am fost vara asta în Grecia, în Atena. Ferească Dumnezeu ce am văzut, probabil în Ferentari vezi așa ceva și ce prețuri. Bine, prețuri mari mai ales pe insule, sunt triple față de cele de la noi, unele fix același produs în supermarket”, a scris cineva.

