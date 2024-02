"Te-ai drogat vreodată?" "Dodel" Tănase: "Alo? Nu te mai aud!"

Cristi Tănase (36 de ani), fost fotbalist de bază la echipa națională a României, se confruntă cu noi probleme, după ce la finalul anului trecut a fost prins drogat la volan.

Astfel, pe rețelele sociale a apărut un clip video în care Cristi Tănase stă pe holul unui bloc, sângerând de la un dinte.

Cristi Tănase, zis Dodel, a intrat în direct la Fanatik pentru a explica imaginile.

„Ce să se întâmple? Am fost la un spriț, m-am dus acasă și nu răspundea nevastă-mea. M-am pus jos să aștept să mi se deschidă ușa. Am niște dinți provizorii în gură și îmi căzuse un dinte. Și de la gingie, fiind sensibilă, mi-au curs câteva picături de sânge.

(n.r. – Cine te-a filmat?) Portarul ăla de acolo, oamenii ăia. Chiar nu îmi vine să cred. Cred că am stat vreo 3-4 minute, nu exagerez. Atât, până să mi se deschidă ușa de la casă. Și după am intrat în casă.

Cum să stau toată noaptea acolo? Doamne ferește! Toată lumea mi-a dat mesaje, mi-a scris Nu am omorât pe nimeni, nu am împușcat pe nimeni. Nu am căzut în nicio patimă. Sunt invenții. Merg și eu la un spriț, la un grătar. Ne îmbătăm și noi pe la 12-1 noaptea… N-am căzut în nicio patimă. Și voi beți. Toată lumea bea. Vă știu și pe voi, că am stat și eu pe lângă ziariști și toată lumea știe că sprițul e frumos. Până la o anumită limită. Nu e ok să depășești limita. ”, a declarat Cristi Tănase.

(n.r. – Te-ai drogat vreodată?) Alo, nu te aud deloc. Alo?”, s-a încheiat dialogul cu „Dodel” Tănase.