Cristian Adomnitei, dupa condamnarea la trei ani de inchisoare cu executare: M-am nascut liber si voi muri liber, indiferent de lagarele pe care mi le prescrieti

Condamnat la 3 ani si 2 luni de inchisoare

Cristian Adomnitei scrie pe Facebook ca "dupa o lunga si grea suferinta, justitia a murit", el reactionand astfel la decizia Tribunalului Iasi din aceasta saptamana prin care a fost condamnat la trei ani si doua luni de inchisoare cu executare intr-un dosar de coruptie "5 ani am respectat tot ceea ce ati dispus. Nu am dat crezare tuturor celor care mi-au spus ca, prin tot ceea ceea ce faceti, expuneti prea limpede un punct de vedere, nu am cerut stramutarea cauzei, nu v-am recuzat. Desi a fost evidenta lipsa dumneavoastra de curiozitate cu privire la vinovatia sau nevinovatia mea, inca de cand ati respins cererea mea de a fi testat poligraf, desi a fost evidenta toleranta dumneavoastra fata de implicarea SRI in dosarul meu, inca de la momentul in care ati precizat ca va veti pronunta odata cu fondul asupra cererii avocatilor de a exclude interceptarile SRI, fiind evident ca, odata cu fondul, nu ati mai fi putut inlatura fizic interceptarile de la dosar, asa cum cer Curtea Constitutionala si Inalta Curte de Casatie si Justitie, desi ati sfidat orice aparenta de respectare a principiului egalitatii armelor, atunci cand ati acceptat doar interceptarile SRI trunchiate si scoase din context pe care le folosea DNA , nu si pe cele, tot ale SRI, din care reiesea ca denuntatorul lor raporta opozantilor mei politici, consultandu-i cu privire la demersurile viitoare in ceea ce ma priveste, v-am acordat prezumtia de nevinovatie. Desi, pentru mine, nu era o datorie de serviciu", a scris Adomnitei pe pagina sa de Facebook.Fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi a mai spus ca nu s-a temut niciodata de Justitie pentru ca s-a considerat nevinovat si ca s-a dus singur la poligraf pentru a aduce in fata instantei o proba de nevinovatie."Am crezut ca ati citit ce scrie in cartile de drept, ca poligraful poate da rezultate fals pozitive, nu fals negative si ca, in situatiile in care o persoana isi sustine nevinovatia de la inceput si trece testul poligraf, organele judiciare trebuie sa acorde poligrafului valoarea unui mijoc de proba. Si ca nu va veti asuma sa condamnati un om evident nevinovat. Intr-un stat de drept, hotararile judecatoresti, bune sau proaste, trebuie respectate. Iar eu am sa le respect, indiferent de situatie: sunt un om demn, m-am nascut liber si voi muri liber, indiferent de lagarele pe care mi le prescrieti. Inteleg ca e mai buna mancarea detinutilor acum, decat era la Sighet. Intr-o justitie care tranzitioneaza de la cea hidos si politic represiva, a fostului regim, catre una a statului de drept, intr-o justitie in care au inceput sa paseasca, elegant, discret, doamne cu pantofi albastri, ma intreb daca doar aleatoriul m-a adus in fata unei cizme de cauciuc rusesti. Fostul sef al Consiliului Judetean Iasi Cristian Adomnitei a fost condamnat vineri la trei ani si doua luni de inchisoare cu executare in Dosarul Albumul, care viza unele nereguli referitoare la un contract pe care CJ Iasi l-a incheiat cu o firma, pentru promovarea judetului.Decizia a fost luata de catre Tribunalul Iasi si nu este definitiva.Magistratii ieseni l-au condamnat pe fostul sef al CJ Iasi Cristian Adomnitei la trei ani si doua luni de inchisoare cu executare, alte trei persoane fiind condamnate in acelasi dosar la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre patru ani si patru luni si patru ani si sapte luni.Astfel, Teodora Jinga si Carmen Irimescu, ambele functionare in cadrul CJ, au fost condamnate la cate patru ani si patru luni de inchisoare, in timp ce Letitia Popa, administrator de firma, va sta dupa gratii patru ani si sapte luni.Cristian Adomnitei a fost acuzat de procurorii DNA de favorizarea faptuitorului si fals intelectual intr-un dosar privind nereguli referitoare la un parteneriat cu o firma privata care a avut ca obiect promovarea judetului.Potrivit DNA, CJ Iasi a atribuit, in 2013, firmei Laser Co un contract de servicii de tiparire materiale de promovare a judetului Iasi pe baza unor documente false intocmite de Letitia Popa, administratorul firmei Laser Co.Procurorii au afirmat ca pentru ca acest contract sa fie atribuit firmei pe care o administra, Letitia Popa a intocmit si utilizat documente false pentru a crea aparenta indeplinirii criteriilor de admisibilitate si conformitate a ofertei, depunand apoi toate aceste inscrisuri la autoritatea contractanta, CJ Iasi.Popa i-a determinat astfel cu intentie, pe membrii comisiei de evaluare a ofertelor sa atribuie contractul firmei sale, in conditiile in care oferta ar fi trebuit sa fie respinsa, din cauza neindeplinirii cerintelor minimale ale caietului de sarcini.DNA a precizat ca firma lui Popa nu a respectat contractul, nepredand o serie de obiecte, a caror valoare a fost de peste 213.000 lei.Pentru ca Letitia Popa sa poata incasa, in mod nelegal, plata acestor bunuri pe care nu le livrase si, totodata, sa nu poata fi obligata, conform contractului, la plata penalitatilor, Cristina Teodora Jinga, cu intentie, a determinat membrii comisiei de receptie din care facea parte si Carmen Irimescu, sa semneze un proces verbal antedatat, in cuprinsul caruia s-a mentionat, in mod nereal, ca acestea fusesera livrate si a semnat mai multe documente, activitati ce au avut ca urmare producerea unui prejudiciu de peste 213.000 lei judetului Iasi, la care se adauga contravaloarea penalitatilor.Totodata, in perioada martie - aprilie 2015, Cristian Adomnitei, cu intentie directa, le-a ajutat pe Jinga si Irimescu, in urma unei intelegeri prealabile cu acestea, pentru a se evita descoperirea infractiunilor pe care acestea le comisesera si tragerea lor la raspundere penala, au sustinut procurorii DNA.