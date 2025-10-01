Copii romani din Spania vor urma cursuri de "Limba, cultura si civiliztie romana"

Ministrul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Cristian Adomnitei, a anuntat miercuri ca delegatia romana a reusit sa semneze cu ministrul Educatiei spaniol, proiectul prin care 235.000 de copii romani din 4 regiuni ale Spaniei vor putea urma cursul de "Limba, cultura si civilizatie romana", conform Realitatea TV.

Limba Cultura si Civilizatie romana este un mixaj intre limba romana, istorie si geografie, a precizat ministrul. Acest curs va fi implementat in scolile publice spaniole din patru regiuni: Madrid, Sevillia, Barcelona si Castillia de la Mancha.

Un proiect asemanator va fi demarat si pentru romanii din Italia.

