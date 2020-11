Cristian Adomnitei, fostul ministru al Educatiei, condamnat la 3 ani si 2 luni de inchisoare cu executare de Tribunalul Iasi

In dosar au mai fost condamnate Teodora Jinga (4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare), Carmen Irimescu (4 ani si 4 luni de inchisoare cu executare) si Letitia Popa (4 ani si 7 luni de inchisoare cu executare), conform Ziarul de Iasi. . Decizia nu este definitiva.Firma Laser Co a fost amendata penal cu 105.000 lei. Decizia a fost data in prima instanta si poate fi contestata cu apel.Adomnitei a ocupat functia de ministru al Educatiei, cercetarii si tineretului (din aprilie 2007 pana in octombrie 2008), iar din iulie 2012 a fost presedinte al Consiliului Judetean Iasi pana pe 20 mai 2015. El a fost parlamentar de Iasi in perioadele 2004-2008 si 2008-2012.In acest dosar fostul presedintele al CJ Iasi, Cristian Adomnitei a fost trimis in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual dupa ce, sustine DNA , ar fi incercat sa mascheze rezultatele unui control de audit realizat in cadrul CJ.Respectivul audit scotea la iveala ca institutia ar fi receptionat doar pe hartie, nu si in fizic, mai multe materiale de promovare realizate de firma Letitiei Popa.