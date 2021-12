Virusolog român în SUA, despre declarațiile ministrului Rafila privind vaccinul: ”Am intrat în ”Don’t Look Up”?

Cristian Apetrei, profesor de Boli Infecţioase şi Microbiologie la Facultatea de Medicină şi la Şcoala Doctorală de Sănătate Publică a Universităţii din Pittsburgh, îi cere demisia ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila.

Specialistul spune să s-a înșelat când l-a comparat pe ministrul Rafila cu Gilderoy Lockhart (personaj fictiv creat de autoarea celebrei serii de romane Harry Potter).

”Știți ce s-a schimbat în politicile sanitare ale României între valul IV și valul V? De pe peretele Ministerului Sănătății au fost date jos toate portretele foștilor miniștri. Știți de ce?

Pentru că eu sunt un prost și zilele trecute n-am realizat ce aveam limpede în fața ochilor. L-am comparat pe Ministrul Rafila cu Gilderoy Lockhart.

Am greșit. Atunci când comunitatea vrăjitorilor se afla în pericol de moarte, cel care a contribuit decisiv la ascensiunea lui Voldemort n-a fost Lockhart, ci Cornelius Fudge (tot un personaj din ”Harry Potter” n.r.).

Ministrul complet incompetent și inconștient care a negat resuscitarea lui Voldemort, până când acela i s-a arătat în carne și oase în ministerul pe care-l conducea și i-a făcut ferfeniță portretul.

Îmi și închipui Ministerul Sănătății cu un banner imens al superspecialistului Alexandru Rafila luptând cu pandemia în plin val 5. Pe care l-a negat până când acela va veni că un tsunami

Da, fără doar și poate, Rafila este de fapt Cornelius Fudge. Nu credeți?”, a scris Cristian Apetri pe pagina sa de Facebook.

Rafila așteaptă noi vaccinuri dar până atunci vine valul 5

Specialistul face aceste afirmații aducând în atenție declarația ministrului.

“Rata de vaccinare s-ar putea să se îmbunătățescă secvențial. Fie dacă apare un vaccin customizat, adică adaptat tulpinii circulante, fie dacă apare un nou vaccin care are o formulă sau un mod de fabricare mai aproape de vaccinurile tradiționale - toate aceste lucruri pot să ducă la creșterea interesului pentru vaccinare.", a declarat Rafila într-un interviu la Digi 24.

Cristian Apetrei spune că până atunci va veni și va trece valul 5 în care, datorită marii transmisibilitati, virusul îi va găși pe toți susceptibilii aflați la risc. Care vor suprasolicita din nou sistemul. Și care vor muri datorită unei combinații de impostură, incompetență și prostie a celor care ar fi trebuit să-i protejeze”.

”Așa încât, înainte de a va spune ce cred eu, am să-l întreb pe domnul ministru:

Domnule profesor, da’ ce au vaccinurile actuale? Că față de varianta inițială aveau o eficacitate (în inducerea de răspunsuri immune robuste) de aproape 100%. Superioară tuturor vaccinurilor produse până la momentul respectiv prin metode convenționale. Fără adjuvanti, cu efecte secundare minimale (după cum s-a văzut la administrarea a vreo câteva miliarde de doze).

Față de delta, vaccinurile mARN aveau o eficacitate de 90%.

Față de omicron, vaccinarea cu două doze reduce cu 35% riscul de infecție severă și moarte, iar boostul o reduce cu 70%.

N-ați avut timp să citiți toate lucrurile astea?”, a intrebat Apetri?

”Oare chiar am înnebunit, ori am intrat full throttle în Don’t look up?”

”Știți cât timp este necesar pentru producerea de massa (adică de miliarde de doze) a unui vaccin convențional? Vreo doi ani. Adică vreo 5 variante virale complet noi.

De ce nu le spuneți celor pentru care faceți aceste declarații descreierate toate lucrurile astea? De ce nu le spuneți celor pentru care vorbiți că tratamentele sunt eficiente doar într-o fereastră de timp extrem de îngustă (pe care cei mai mulți n-o prind pentru că vin prea târziu la spital)?

Eu mă uit la ce spuneți și mă întreb: oare chiar am înnebunit, ori am intrat full throttle în Don’t look up?”, mai scrie expertul.

”Chiar nu vă e oleacă rușine?”

Specialistul îi încurajează pe Rafila să își dea demisia pentru că altfel se face de râs în continuare. Apetri induce și ideea ce ministrul ar vrea să candideze la prezidențiale și prin aceste măsuri și-ar asigura electoratul.

”Poate nu știți toate lucrurile astea, și atunci cea mai onorabilă soluție este o demisie imediată, care v-ar împiedica să vă mai faceți de râs în halul asta în continuare.

Sau poate le știți, și atunci cea mai onorabilă soluție este o demisie imediată, pentru că aceste minciuni prin omisiune sau manipularea adevărului sunt nerușinate și, din nou, fac niște deservicii enorme campaniei de vaccinare, care este o prioritate a guvernului din care faceți parte și pe care în felul acesta îl sabotati în mod direct.

Serios: chiar nu vă e oleacă rușine?

Chiar credeți că dacă veți candida la prezidențiale nu se vor discuta toate aceste abdicari de la orice deontologie profesională? Credeți că vreo ambiție politică de orice natură poate justifică asemenea exhibare a inconștienței? Realizați că, de când ați venit, n-ați făcut nimic pentru că să protejați populația pe care o guvernați de un pericol major care se vede de pe Marte?”, a explicat expertul.

”Ori în tot acest context, și în condițiile impactului extrem de negativ asupra politicilor de sănătate naționale (care în final va avea ca rezultat zădărnicirea combaterii bolilor) vin și întreb: ce face Colegiul Medicilor? Ce face Societatea Română de Microbiologie? Ce face UMF Carol Davilla? Până când se va permite acest derapaj de la toate regulile elementare de epidemiologie și bun simț?

Am vrut să postez o imagine cu Dorel, cea mai ilustrativă pentru acest text. Dar de fapt este de postat imaginea de mai jos. Care arată că niște cuvinte spuse cu inconștiență doar pentru obținerea unui capital politic meschin chiar au consecințe. Le vedeți? Era în plin val 4. Mă întreb cum va arăta valul 5”, se întreabă Apetri.