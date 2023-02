Fostul polițist Cristian Cioacă, condamnat pentru uciderea Elodiei Ghinescu, rămâne în închisoare. Decizia este definitivă

Fostul polițist Cristian Cioacă, închis pentru că și-a ucis soția, rămâne în închisoare după ce i s-a respins și la contestație cererea de liberare condiționată.

Decizia pronunțată miercuri, 22 februarie, la Tribunalul Arges – Sectia penala este definitivă.

”In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b C.p.p. rap. la art. 59 Vechiul Cod penal, respinge, ca nefondata, contestatia formulata de petentul CIOACA CONSTANTIN CRISTIAN, in prezent detinut in Penitenciarul Mioveni, impotriva sentintei penale nr. 162/23.01.2023, pronuntata de Judecatoria Pitesti, in dosarul nr. 654/280/2023.

In temeiul art.275 alin.2 C.p.p., obliga contestatorul la plata sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat.

În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., suma de 85 lei reprezentând onorariul parțial al apărătorului din oficiu, avocat Stanciu Maria-Cristina, potrivit împuternicirii avocatiale din oficiu nr.1068/16.02.2023, se avansează din fondurile speciale ale Ministerului Justiției.”

Fostul polițist a fost condamnat pe 19 iunie 2014 de magistrații Curții de Apel Pitești la 15 ani și 8 luni de închisoare şi cinci ani interzicerea unor drepturi, în dosarul în care a fost judecat pentru uciderea soţiei sale, avocata Elodia Ghinescu. Iniţial, la instanţa de fond, el primise o condamnare de 22 de ani de închisoare.

