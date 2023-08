Primele declarații ale lui Cristian Cioacă la ieșirea din penitenciar: ”The first day of the rest of my life” VIDEO

Fostul polițist Cristian Cioacă a fost eliberat marți, 22 august, din penitenciarul Mioveni, din Argeș.

El a apărut în fața jurnaliștilor purtând pe cap o șapcă pe care scria ”police”.

Întrebat, la ieșirea din penitenciar, cum se simte, el a răspuns zâmbind: ”Nu merit...”

Ulterior, a continuat: ”Today is the first day of the rest of my life. OK? (”Azi este prima zi din restul vieţii mele!”) Plecând de aici, vă imaginați că voi trăi”, le-a răspuns fostul polițist jurnaliștilor care l-au întrebat care va fi primul lucru pe care îl va face când va ajunge acasă.

Fostul polițist a mai declarat că își dorește ca rudele sale să aibă o viață normală.

Cristian Cioacă a evitat să spună dacă va scrie o carte în urma experienţei sale şi și-a păstrat zâmbetul când a fost întrebat dacă se va afla vreodată adevărul în cazul Elodia.

Înainte de a se urca în mașina care îl aștepta, i-a rugat pe jurnaliști să îl lase să își vadă de viață.

Tribunalul Argeș a admis marți cererea de eliberare condiționată a fostului poliţist Cristian Cioacă, condamnat în 2014 la 15 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu.

Ads