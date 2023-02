Cristian Daminuță (32 de ani), fost fotbalist român care s-a aflat la un moment dat în proprietatea celebrelor echipe italiene Inter și AC Milan, se confruntă cu o decizie controversată luată de a treia sa soție, Mădălina.

Astfel, după ce i-a dăruit lui Daminuță doi copii, Mădălina a decis să facă pasul către OnlyFans, celebra platformă erotică contra-cost, drept pentru care a primit și numeroase critici.

”Acum e chiar o modă cu această platformă. Nu este ceva greșit, că am început deja să primesc mesaje că, vezi, Doamne, am copii și ce exemplu le dau, dar chiar nu este nimic greșit. Și marile vedete fac asta și postează tot felul de activități.

Chiar nu este nimic greșit. Eu acum o să postez reclame de tot felul la lenjerie intimă sau poze puțin mai picante, dar în orice caz nimic mai mult decât trebuie”, a precizat soția lui Cristian Daminuță.

”El este foarte deschis. Am noroc pentru că este înțelegător, nu are nimic împotrivă, chiar mă susține, este de acord. Nu a fost nici gelos. Nu are de ce. El mă ajută în ceea ce vreau să fac și în ceea ce îmi doresc eu mai mult. El mă va susține în tot ceea ce îmi doresc eu să fac”, a mai spus Mădălina, potrivit Spynews.ro.

