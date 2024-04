Fostul ministru David scapa de arest - procurorii il acuza ca a luat mita jumatate de milion de euro (Video)

Fostul ministru al Internelor Cristian David, arestat preventiv fiind acuzat ca a luat mita 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul de Buzau in favoarea unei persoane care revendica un teren, a fost plasat in arest la domiciliu, prin decizia instantei supreme.

Decizia este definitiva, astfel ca fostul ministru paraseste arestul preventiv in care se afla din 22 ianuarie.

Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis, si pe 17 martie, sa inlocuiasca masura arestului preventiv cu cel la domiciliu, in cazul lui David, decizia fiind contestata de procurori.

Fostul ministru de Interne Cristian David, retinut - a luat mita jumatate de milion de euro

Fostul ministru a fost arestat in 22 ianuarie in dosarul in care este acuzat ca a primit 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul de atunci al judetului Buzau, Cristinel Bigiu, in prezent presedinte suspendat al Consiliului Judetean Buzau, in vederea stabilirii dreptului de proprietate in cazul unui teren de 15 hectare din municipiu, de catre Comisia Judeteana Buzau pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Ads

Procurorii au aratat ca, in acest caz, mandatarul Adrian Mladin, care actiona pentru Cecilia Viorica Stirbulescu in vederea revendicarii terenului de 15 hectare situat in municipiul Buzau, ar fi apelat la Valeriu Roger Nitescu, directorul de cabinet al lui Cristian David la Ministerul Internelor la data faptelor, pentru a-l pune in legatura cu prefectul Cristinel Bigiu, in conditiile in care dosarul de revendicare era tergiversat. Nitescu i-ar fi spus atunci lui Mladin ca nu il cunoaste pe prefect, dar ca ar putea sa intervina Cristian David la Bigiu.

Cum ar fi primit Cristian David spaga de jumatate de milion de euro (surse)

"Ulterior, avand confirmarea data de Nitescu Valeriu Roger cu privire la interventia ministrului internelor si reformei administrative, numitul Mladin Adrian s-a prezentat la Institutia Prefectului judetul Buzau, unde a luat legatura cu Bigiu Marian Cristinel, prezentandu-i acestuia situatia dosarului de revendicare. La data de 18.09.2007, in timp foarte scurt dupa realizarea interventiei, Comisia Judeteana Buzau pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a emis titlul de proprietate pe numele persoanelor pentru care mandatarul a actionat Stirbulescu Cecilia Viorica asupra unei suprafete de teren de 15 hectare", potrivit procurorilor.

Ads

Nitescu ar fi cerut si primit 1,1 milioane de euro de la Mladin, spunandu-i acestuia ca ministrul Cristian Davis a pretins 500.000 de euro pentru a interveni la prefect.

In 1 februarie 2008, Nitescu si Adrian Mladin au mers impreuna la o banca din centrul Capitalei, de unde Mladin a scos 500.000 de euro. Ulterior, cei doi au mers la sediul Ministerului Internelor, unde Nitescu i-a dat lui Cristian David cei 500.000 de euro, sustin procurorii.

Cristian David, acuzat de luare de mita, se apara: Sunt surprins de momentul ales

Cristian David a fost denuntat in 2014, iar DNA a cerut, in 10 noiembrie, aviz de la presedinte pentru urmarirea penala a fostului ministru al Internelor, pentru luare de mita. In 19 noiembrie 2014, Traian Basescu, seful statului la acea data, anunta ca a dat avizul pentru inceperea urmaririi penale pe numele lui Cristian David, precizand ca decizia nu inseamna ca acesta este vinovat, dar va merge in fata procurorilor pentru clarificari.

Ads

Intr-un alt dosar, DNA anunta, in 5 martie 2014, ca David, la data faptelor avand functia de ministru delegat pentru Romanii de Pretutindeni, este urmarit penal pentru abuz in serviciu sub forma participatiei improprii, uz de fals si fals in declaratii, care ar fi fost facute pentru a justifica 60.000 de euro.

In 26 februarie 2014, Cristian David si-a dat demisia din functia de ministru delegat pentru Romanii de Pretutindeni, alaturi de ceilalti ministri liberali din Guvern. In aceeasi zi, dupa ce DNA a cerut aviz pentru urmarirea sa, Cristian David a demisionat si din calitatea de membru al PNL, spunand ca a luat aceasta decizie pentru a nu afecta imaginea partidului urmare a acuzatiilor procurorilor.

Presedintele Consiliului Judetean Buzau, Cristinel Bigiu, care a fost prefect din ianuarie 2005 pana in mai 2007, apoi senator, in mandatul 2008-2012, a fost suspendat din functie, in decembrie 2014, dupa ce a fost arestat preventiv pentru luare de mita.

Cristinel Bigiu si finul acestuia, Florin Colgiu, acuzati de luare de mita, respectiv complicitate la aceasta infractiune, au fost arestati in 7 decembrie 2014, de magistratii Tribunalului Bucuresti. Bigiu este urmarit penal pentru ca ar fi cerut si primit bani in schimbul unor contracte pe bani publici.

Ads