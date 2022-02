Război fără sfârșit în PMP: Cristian Diaconescu acuză tabăra lui Eugen Tomac de uz de fals privind data congresului

Războiul din PMP a ajuns la o nouă etapă după ce președintele partidului, Cristian Diaconescu, a acuzat tabăra lui Eugen Tomac că încearcă să „distrugă imaginea singurului partid” de dreapta și că a făcut uz de fals privind documentul care stabilește data noului congres.

„Se intenționează dezinformarea membrilor de partid și a opiniei publice, susținându-se că există 55 de lideri semnatari ai moțiunii când, de fapt, între semnatari regăsim persoane angajate la partid care devin politicieni prin simpla plasare în pozițiile de aspiranți pentru funcții. La data depunerii moțiunii sunt 12 persoane (membrii CEN și președinți de organizații) care nu au semnat nici olograf și nici nu au confirmat susținerea moțiunii prin declarații înregistrate deși aceștia se află pe lista atașată și comunicată public în cursul zilei de ieri, ceea ce înseamnă fals, uz de fals și uzurpare de calități oficiale.

Acest grup încearcă să rezolve actuala situație prin crearea de FUNCȚII, căci trebuiau să se aleagă pentru un NOU ÎNCEPUT, ACEEAȘI OAMENI pe FUNCȚII”, a afirmat Cristian Diaconescu pe Facebook.

Ads

Liderul PMP a adăugat că pe 12 ianuarie s-au exclus din partid în mod nestatutar mai mulți secretari generali adjuncți și au fost numiți alte persoane pe o serie de funcții care nu existau, pentru a lua anumite decizii privind organizarea formațiunii.

„De fapt, în data de 12 ianuarie, s-au luat hotărâri nestatutare de excludere a secretarilor generali adjuncți și de numire a altor colegi pe niște funcții care nu existau. Dacă acest mod de management, prin care se nesocotesc decizii luate prin vot la Congresul din martie 2021, reprezintă un mod de lucru într-un partid politic atunci nu îmi pot menține încrederea că de fapt se intenționează păstrarea unității acestui partid”, a adăugat Diaconescu.

Ads

Tomac îl critică pe Diaconescu

Reacția președintelui PMP vine după ce luni dimineață Eugen Tomac a anunțat că congresul partidului va avea loc pe 19 februarie, deși tabăra Diaconescu a susținut că el va fi organizat în luna martie.

'Am luat decizia de a convoca Congresul Partidului Mişcarea Populară cu singurul scop de a reaşeza partidul pe un făgaş al normalităţii. Noi nu organizăm un congres împotriva cuiva, însă este firesc să punem capăt unor practici care nu au nimic în comun cu democraţia şi activitatea unei instituţii politice născute din dorinţa de a fi altceva pe scena politică. (...) Atunci când un partid politic intră într-un asemenea blocaj, apelează la instrumentele democratice ce stau la baza formaţiunii şi totul se reaşază prin vot. Vot care se va da în cadrul congresului de pe 19 februarie. Nu este o perioadă uşoară, dar noi am mai traversat crize politice şi am ieşit întăriţi. Aşa va fi şi de această dată!'', a transmis Tomac pe Facebook.

Ads

Mai mult, Tomac a criticat deciziile luate de Cristian Diaconescu și l-a acuzat că nu și-a ținut promisiunea de a convoca Colegiul Național.

„În schimb, atunci când, în mod democratic şi total asumat, o majoritate de peste 70% din aceştia au votat convocarea Colegiului Naţional, domnia sa l-a contestat în instanţă. Personal, am discutat de mai multe ori cu domnul Diaconescu şi i-am propus soluţii oneste pentru a depăşi acest punct critic. Din păcate, nu a dat curs niciunui demers”, a arătat Tomac.

Potrivit acestuia, în PMP nu există grupări, ci o singură echipă în care fiecare îşi are locul său.

„Susţinătorii noştri nu vor să vadă confruntări interne pe mize mici, ei ne cer soluţii şi acţiune unitare. Noi în PMP nu avem grupări, nu avem tabere, nu avem facţiuni, avem o singură echipă în care fiecare îşi are locul său, aşa cum l-a avut întotdeauna, şi domnul Diaconescu”, a conchis Eugen Tomac.