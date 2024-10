Cristian Diaconescu este candidatul la alegerile prezidențiale care a consemnat o ascensiune importantă în sondajele de opinie. Potrivit celui mai recent studiu, realizat la comanda USR, diplomatul român este pe locul al cincilea, înaintea lui Nicolae Ciucă, ce are în spate cel de-al doilea partid din România, ca număr de membri.

De asemenea, surclasat este și Ludovic Orban, candidatul susținut de Forța Dreptei (FD) - în general, foști membri din PNL și PMP, partid din care Cristian Diaconescu a făcut parte, condus în prezent de către Eugen Tomac.

Potrivit sondajului comandat de USR, pe locul 1 în opțiunile cetățenilor cu drept de vot este Marcel Ciolacu (PSD), cotat cu 23,4%. Pe poziția secundă se află George Simion (AUR), cu 19,8%. Mircea Geoană (independent) are 17,2% și merge umăr la umăr cu Elena Lasconi, cotată cu 17,1%. Urmează Cristian Diaconescu (independent), cu 7,6%, Nicolae Ciucă (PNL), care ar urma să primească sub scorul partidului, doar 6,2%. Kelemen Hunor (UDMR) este cotat cu 3,8%, Cristian Terheș (PNCR) are 3,1%, iar alții figurează cu scoruri simbolice: Ana Birchall (independent) - 0,7%, Ludovic Orban (FD+PMP) - 0,7% etc.

Cine este Cristian Diaconescu

Cristian Diaconescu și-a lansat oficial candidatura la prezidențiale luni, 14 octombrie. În spatele său nu se află un partid politic, ci un ONG, Platforma Independentă „Respect pentru România”, din care fac parte foști membri din PMP, profesioniști din diverse domenii, activiști civici. Diaconescu a profesat ca judecător în perioada 1983-1989, în 1990 a devenit inspector la Ministerul Justiției, iar în perioada 1990-2004 a fost diplomat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE). În perioada martie - decembrie 2004, Diaconescu a fost ministru al Justiției, în Guvernul Adrian Năstase. În perioada decembrie 2008 - octombrie 2009, dar și în intervalul ianuarie - mai 2012, a fost ministru de Externe, în guvernele Emil Boc / Mihai Răzvan Ungureanu, respectiv Victor Ponta.

De-a lungul timpului, Cristian Diaconescu a consemnat trei mandate de senator în Parlament, a fost vicepreședinte al Senatului și președinte al Comisiei de Apărare a Senatului, a îndeplinit funcția de consilier prezidențial în 2012-2014, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Traian Băsescu și a predat cursuri de drept internațional. Ca activitate politică, cea mai mare parte a petrecut-o în PMP, în perioada 2014-2022. A fost și președinte al formațiunii, după demisia lui Tomac. În aprilie 2024, Diaconescu a creat platforma despre care a oferit mai multe informații, în interviul acordat pentru Ziare.com.

„În perioada următoare vom avea probleme și pe piețele internaționale”

Ziare.com (Andi Miron): Cum descrieți peisajul politic, în contextul acestor alegeri?

Cristian Diaconescu: Marea lor majoritate nu înțeleg contextul în care ne aflăm și, mai ales, enorma responsabilitate în ceea ce privește funcționarea nu numai a președinției, dar și a majorității parlamentare. Suntem o țară cu deficit extrem de complicat, inclusiv de cel de cont curent, deci în perioada următoare vom avea probleme și pe piețele internaționale. Viitoarea conducere a României practic este prinsă între teme interne - care nu țin cont de politică, ci de profesionalism și seriozitate - și de teme externe, care pot fi la un moment dat, în timp real, presupunând, evident, răspunsuri punctuale.

„Există o anumită preocupare în legătură cu independența sistemului judiciar”

Ziare.com: Din moment ce politicienii nu gestionează bine aceste teme, de ce există această bătălie pentru funcții-cheie în stat?

C. D.: Este foarte bună întrebarea, având în vedere premisele publice pe care le consideră argumente în exercițiul funcției publice. Marea majoritate a candidaților nu cunosc atributele minimale din punct de vedere constituțional. Sunt inadmisibile populismele ieftine, care nu rezolvă problemele pe care președintele, de la 1 ianuarie 2025, le va avea în față. De asemenea, candidații nu arată perspectivele în ceea ce privește înțelegerea realității în care trăim. Președintele, dincolo de rolul constituțional pe care-l menționam, are și un rol executiv, chiar în ceea ce privește raportul de mediere între instituții și societate. Din acest punct de vedere, numai dialogul și un anume tip de contextualizare pot fi argumente și-n campaniile electorale. Se tem poate, nu știu, să facă promisiunile de rigoare în contextul și mandatul pe care doresc să si-l asume.

Vedem candidați care anunță că vor genera bunăstarea și creșterea nivelului de trai, instantaneu, până la rezolvarea tuturor problemelor din toate domeniile, până la a impune clasei politice și parlamentului o anumită conduită. Ca perspectivă aspirațională este cât se poate de corect, dar, în condițiile în care ai război în Marea Neagră și o frontieră de 1.200 de kilometri cu o zonă de conflict deschis, cred că alte elemente de seriozitate ar trebui să fie subliniate. În egală măsură, trebuie să vorbim despre justiție. Președintele reprezintă singura instituție din România care poate participa la nivelul deciziei, în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în tot ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar. O prezență ar trebui să fie proactivă din toate punctele de vedere, pentru că motivat, nemotivat, există o anumită preocupare în legătură cu independența sistemului judiciar. Este cât se poate de normal, de justificat, președintele să aibă poziții publice, să sprijine anumite măsuri - de exemplu, aducerea Uniunii Naționale a Avocaților și a Uniunii Naționale a Notarilor înăuntrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru că sunt parte din sistemul judiciar. Deci, un anume tip de implicare efectivă trebuie garantată.

A fi președinte este o meserie, nu o decorație sau o aspirație. România are nevoie de răspunsuri imediate, iar afilierea politică sau lipsa de experiență pot reprezenta argumente care să vulnerabilizeze poziția președintelui în perioada următoare.

Ziare.com: Unii spun că președintele ar trebui să fie de profesie economist, unii jurist. Alții au ale opinii. Ce experiență trebuie să aibă un viitor președinte?

C.D.: Să luăm atribuțiile președintelui: el este titularul politicii externe a României, este comandatul forțelor armate, este președintele Consiliului Suprem de Apărare (CSAT), așa cum spune Constituția. De asemenea, are atribuțiuni semnificative în ceea ce privește justiția, de la funcționarea instituțiilor judiciare, până la promulgarea legilor în care, evident, și președintele ar trebui să aibă un rol profesionist, nu doar să semneze actele propuse de direcțiile juridice din Administrația Prezidențială. Și aș mai adăuga funcționarea internă a Administrației Prezidențiale, am avut responsabilități în această direcție, este o instituție pe care o cunosc foarte bine.

„În spațiul public sunt transmise o serie de mesaje care generează o relativizare a suveranității și a integrității actului de justiție”

Ziare.com: Care sunt cele mai acute probleme din sistemul judiciar din România?

C.D.: Aș vedea în primul rând o problemă de percepție. Justiția, încă din 2004 - și am lucrat la acel proiect, închiderea capitolului de negocieri în justiție și afaceri interne - este perfect adecvată din punctul de vedere al funcționării unui sistem judiciar, la fel ca în toate celelalte din lumea liberă. Problemele de percepție trebuie tratate cu foarte mare seriozitate, din punctul meu de vedere. În spațiul public sunt transmise o serie de mesaje care generează o relativizare a suveranității și a integrității actului de justiție. Nu trebuie minimalizate aceste aspecte pentru că, într-o zi, sunt milioane de oameni care se află în fața justiției, indiferent dacă vorbim despre cauze de drept penal, drept civil, contencios etc.

Omul, când se duce în instanță, se poate întreba „dar în favoarea mea o fi intervenit cineva?”. S-ar putea să fie o problemă artificială în fața instanței. Această preocupare trebuie clar rezolvată, pentru că generează vulnerabilități foarte serioase, începând cu cetățeanul. Acest lucru se face luând deciziile adecvate la nivel intern și comunicând cât se poate de clar, în fața opiniei publice. Cel mai îndrituit să facă acest lucru, după părerea mea, este președinte României. Este mai greu să ceri procurorilor și judecătorilor să explice public faptul că sistemul funcționează, că s-au făcut verificările necesare și românii să aibă încredere în actul de justiție. Președintele trebuie să vorbească despre justiție, fără a afecta actul de justiție.

Răspunderea magistraților este o chestiune extrem de sensibilă. Această temă cred că trebuie rediscutată, dar în sistem, nu în fața opiniei publice, într-o dezbatere cu tot felul de interese în joc.

„Intenționez a genera un centru în sud-estul Europei, care să cuprindă statele din regiunea Mării Negre și în care România să aibă un rol esențial”

Ziare.com: Din punctul de vedere al politicii externe, care sunt cele mai mari probleme ale României? Unde s-a greșit în ultimii ani și ce ați face diferit?

C.D.: Din punctul de vedere al politicii externe, România și-a menținut credibilitatea în parteneriate, atât în cadrul UE, NATO, cât și cu SUA. România este predictibilă, nu generează în situații de criză atitudini discordante cu ceea ce se convine la nivelul structurilor de securitate și la nivelul celor europene. Însă, după părerea mea, mult trebuie îmbunătățită proiecția regională a României. Intenționez a genera un centru în sud-estul Europei, care să cuprindă statele din regiunea Mării Negre și în care România să aibă un rol esențial. Vor fi discuții foarte aplicate cu partenerii din regiune, utile și în ceea ce privește dialogul în Alianța Nord-Atlantică și în Uniunea Europeană. Sunt necesare discuții bilaterale cu statele cu care România are parteneriate strategice și aici mă refer la Polonia și Turcia, tocmai pentru a genera un cordon de securitate cu orizonturi mult mai semnificative, în domeniul energiei. Să ne uităm pe hartă, să vedem cât de important ar fi un astfel de coridor politico-diplomatic, dar și militar. Aș extinde spre Finlanda, îl cunosc pe președintele Finlandei. Sunt o serie de elemente concrete ce trebuie stabilite în ianuarie, imediat.

România se află la intersecția a două regiuni extrem de complicate, cu conflicte deschise, conflicte fierbinți, Orientul Mijlociu și Ucraina, față de care, chiar între partenerii noștri, există nuanțe în legătură cu poziționarea. România are interesul să genereze solidaritatea partenerilor noștri în rezolvarea acestor crize (...) Cel puțin pe termen scurt, în relația cu Federația Rusă, acționăm pe două direcții: descurajare și apărare. Primele state care trebuie să implementeze aceste principii sunt România, Polonia și statele baltice. Din acest punct de vedere, un anumit tip de regim, de sprijin, de cooperare, de dislocare militară, inclusiv aspecte ce țin de suport bugetar, ar trebui să fie prevalente.

„Trebuie schimbată Constituția”

Ziare.com: Cum vă poziționați față de votul exprimat de cetățenii României prin intermediul referendumurilor? De exemplu, referendumul pentru justiție, apoi referendumul pentru reducerea numărului de parlamentari? Ce acțiuni ați întreprinde?

C.D.: Conform legii și Constituției, dacă în urma unui dialog aprofundat cu opinia publică, nu din perspectivă politicianistă, ci ca reprezentant legitim al societății românești, se evidențiază o serie de teme care ar trebui să fie evolutiv consacrate prin acte normative, inclusiv prin modificarea Constituției, trebuie abordate. Multe lucruri pe care le promit politicienii care candidează acum nu le pot face de la Palatul Cotroceni. Altele, nici de la Palatul Parlamentului. Trebuie schimbată Constituția, mai ales pentru frumoasele și generoasele promisiuni privind redesenarea organizării administrativ-teritoriale a României.

Dacă vom constata că aceste probleme reprezintă probleme în opinia publică, bineînțeles că trebuie organizate aceste consultări referendare, dar nu se impun de la centru. Ele trebuie să rezulte dintr-o analiză clară, deci să fie dorința societății.

„Oficialii statului român trebuie judecați în funcție de contextele în care s-au aflat”

Ziare.com: Pentru că ați vorbit despre această abordare „politicianistă”, care au fost cei mai performanți și cei mai neperformanți oficiali de la vârful statului român, în ultimii 34 de ani, în opinia dumneavoastră?

C.D.: Oficialii statului român trebuie judecați în funcție de contextele în care s-au aflat. După părerea mea, toți președinții României, pe aspecte fundamentale, strategice, care au privit România, de la integrare până la teme care țin de stabilitatea statului român, și-au făcut datoria. Unde a lipsit calitatea prestației politicienilor, în ceea ce privește expertiza și neînțelegerea a ceea ce înseamnă noțiunea de stat.

Mai exact, după părerea mea, suntem în al treilea moment crucial, profund semnificativ din punct de vedere istoric, privind România. Primul a fost în 1990, vă amintiți cât entuziasm exista atunci, din partea lumii libere, în ceea ce privește Bucureștiul, solidaritatea cu drama prin care a trecut România la acea vreme, dar ne-am pierdut credibilitatea în doar doi ani, știm foarte bine ce s-a întâmplat atunci. Al doilea moment de inflexiune a fost cel în care ne-am arătat mult mai maturi din punct de vedere politic, perioada de integrare în NATO și UE, au fost trei-patru ani (...) A fost vorba despre impunerea unui zid legislativ între politic și justiție, pentru că pe promisiune nu se mai putea. În an electoral, în 2004, în Parlamentul României, cu toate dezbaterile și confruntările, asemănătoare celor de azi, clasa politică de la acel moment, parlamentari - indiferent de orientarea ideologică, au găsit raționalitatea și seriozitatea de a disocia problemele privind cele trei legi ale justiției, de dilemele și conflictele politice. Oricât ar părea de ciudat, după această perioadă, când justiția a fost temă într-un fel sau altul, în campanie electorală, s-au adoptat legile nr. 354 și 317, fără niciun fel de problemă. Totul a trebuit făcut până la final de an, când avea să aibă loc Summitul. Din cauza nefuncționării unor astfel de elemente, privind justiția, demersul nostru nu ar fi avut câștig de cauză. Să ne amintim, integrarea Croației în Uniunea Europeană a fost amânată atunci, din cauza justiției. Între timp, iată, Croația a fost primită în Uniunea Europeană și este înaintea noastră, dacă privim spre Schengen și zona euro. Deci momentul politic contează.

„În România, comparativ cu alte state, nu există o gestică extremistă concretă”

Ziare.com: Referitor la „momentul politic” menționat de dumneavoastră, peisajul politic din România este marcat de scandaluri în coaliție, scandal între coaliție și opoziție, scandal între membrii din opoziție. Sunt aplicate tot felul de etichete, printre ele, cea de „extremism”. În ce măsură credeți că pe scena politică din România este prezent extremismul?

C.D.: Există o tentație, din acest punct de vedere, cei care sunt tentați mai degrabă către această retorică extremistă. Însă, comparativ cu alte state, slavă Domnului, la noi nu există o gestică extremistă concretă. Sigur, aici trebuie făcută o mențiune, aici există niște linii roșii în ceea ce privește o retorică ceva mai radicală. Iar aceste linii roșii tocmai au fost atinse. Totuși, poporul român, sub nicio formă nu este unul care să se adecveze politicilor extremiste. Mai devreme sau mai târziu, când ai astfel de tentații, și când ești serios, nu ai susținere politică, socială, culturală, când transmiți astfel de mesaje.

Ceea ce mă preocupă este că mesajul extremist nu mai primește un răspuns din partea clasei politice. Deci, nu mai este izolat. Pur și simplu unii zâmbesc în sinea lor, spunând că poate ar prelua și ei astfel de mesaje, mai nuanțat. Alții cred că vor dispărea de la sine. Dar problema e mai complicată în ziua de azi. Despre lumea din Occident, despre lumea liberă, despre stat de drept, despre integrarea noastră, care este un parcurs continuu, nu mai vorbește nimeni, nu ne mai interesează. Considerăm că luăm garanțiile de securitate și fondurile europene, care din 2007 ne-au transformat România de trei ori, în sens de modernizare, nu mai sunt necesar a fi discutate. Rămâne doar retorica extremistă?! Atunci, să nu ne mire că se pot întâmpla o serie de aspecte.

„Restanța” lui Cristian Diaconescu

Ziare.com: Care sunt insuccesele dumneavoastră în politică, respectiv în administrație?

C.D.: Ce ar fi fost extrem de important, să putem finaliza în primul rând parteneriatele, dialogul, în context regional din jurul Mării Negre. Cred că acolo un aport ar fi fost extrem de important. Am început în 2012, împreună cu oficialii din Polonia, ministrul Radoslaw Sikorski și Suedia, fostul premier Carl Bildt, un proiect care s-a concretizat în Parteneriatul Estic, cooperare între Uniunea Europeană și șase state (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) din proximitate, în parcursul de integrare europeană. Am convenit cu toții în acel moment pentru a atrage și interesul, și sprijinul în legătură cu ceea ce se întâmplă în această regiune, asemănător cu ceea ce se întâmplă în regiunea Mării Baltice, în nordul îndepărtat, unde cooperarea este aproape zi de zi între miniștrii de Externe, miniștrii Apărării, șefii guvernelor din zonă. Acest tip de interacțiune, de tip comun, nu se găsește în zona noastră (...).

Cristian Diaconescu și proiectul din spate, respectiv relația cu fostul partid, PMP

Ziare.com: Ce se va întâmpla după alegeri cu platforma care vă susține? Se va transforma într-un partid? Va dispărea?

C.D.: Este ceva mai elaborat, am șansa unor oameni cu foarte mare experiență, fiecare cu experiența sa în mediul privat. Am avut ceva tensiuni cu PMP, iar o parte dintre aceștia au fost alături de mine. Astfel, s-a hotărât să păstrăm această organizare, dar nu într-o haină de partid, ci într-o zonă neguvernamentală. Am încheiat o serie de parteneriate cu organizații neguvernamentale, vom folosi expertiza acestor colegi pentru a organiza cursuri, seminare, platforma „România Respectată” va continua și în context academic, neguvernamental. Nu există posibilitatea ca platforma să se transforme într-un partid.

Ziare.com: Care este relația dumneavoastră cu PMP?

C.D.: A fost un grup care a dorit să se afilieze la un grup, cu alte partide, să facă alianțe. De aici a apărut dilema. Fiecare a avut opțiunea lui.

Cristian Diaconescu promite că nu va „redirecționa” voturile dacă nu intră în turul 2

Ziare.com: Au apărut tot felul de sondaje în ultimele săptămâni, cel mai recent vă plasează la 7-8%. Dacă nu veți intra în turul 2 al alegerilor, veți anunța pe cine veți susține în turul al doilea?

C.D.: Nu. Mulți au anunțat că nu voi candida, că nu voi strânge semnăturile, acum anunță că mă voi retrage. Candidez, am strâns semnăturile și nu mă retrag. Dacă opțiunea democratică nu va fi aceea de a mă duce în turul al doilea - deși, difuză așa cum e, susținerea e mai interesantă decât m-am așteptat și nu provine din sondaje - din acest punct de vedere vreau să fiu consecvent. Cred că această candidatură ține mai mult de profesionalism. Nu critic pe nimeni, aștept să fim față în față și atunci îmi voi susține cauza, așa cum voi crede de cuviință.

Și am un respect special pentru oamenii care, cunoscându-mă de la televizor, au pus la cutia poștală un formular cu câteva semnături, susținând că au încredere în mine și că vor merge la vot. Deci nu aș putea avea acel obraz astfel încât să fiu acel politician care „dă voturi” altcuiva. Sună urât să dai voința cuiva care are încredere în tine. Deci, dacă procesul electoral spune altceva, eu respect decizia și nu voi face compromisuri.

