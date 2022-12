Cristian Diaconescu: CSM enerveaza. Este foarte bine

Fostul ministru al Justitiei Cristian Diaconescu considera ca este "foarte bine" ca exista "contestari" si "nervozitati" la Consiliul Superior al Magistraturii si ca CSM-ul "enerveaza".

"Nu putem discuta de o situatie speciala (la CSM). Este o institutie care din punct de vedere legal inca din anul 2004 si din punct de vedere moral, politic are drepturi si obligatii fata de reprezentarea autoritatii judecatoresti si in general a sistemului judiciar romanesc. Deci din acest punct de vedere, independenta sa este o notiune care in opinia mea trebuie respectata", a declarat consilierul prezidential la RFI Romania.

Acesta crede ca "prin contestarile si prin dialogul care se poarta uneori corect in legatura cu functionarea institutiei, alteori cat se poate de incorect in legatura cu o persoana sau alta reprezinta un succes. Daca CSM-ul ar fi fost sprijinit de vectorul politic de o culoare sau alta, atunci cred ca am fi avut motive de suspiciune.

Dar faptul ca exista contestari, ca exista nervozitati de o parte sau alta inseamna ca CSM-ul enerveaza, ceea ce dintr-un anumit punct de vedere este foarte bine".

Intrebat daca in opinia sa conteaza ca CSM este condus de un procuror, Cristian Diaconescu a raspuns: "In mod normal, nu. Sunt magistrati cu totii. Ar trebui sa iesim din aceasta logica a jocului mic, cine pe cine numeste, cine este prieten cu cine!".

Consilierul prezidential a tinut sa sublinieze: "De ce nu cere si astazi Asociatia Magistratilor ministrului Justitiei, de exemplu, sa transfere bugetele, bugetul ministerului, bugetul in general al sistemului judiciar, la instantele de judecata? Este exact ce mi se cerea in 2004, cand eram ministrul Justitiei, inclusiv de catre doamna Pivniceru.

Deci aceasta tema nu mai figureaza pe ordinea de zi a solicitarilor, deoarece este o tema interesanta, ar putea fi discutata, sigur, care pune administratia si Guvernul intr-o pozitie destul de complicata. Dar m-am referit la acest exemplu tocmai pentru a arata ca de multe ori nu toate pretentiile care vin din afara CSM sunt chiar legate de buna functionare a acestuia".

