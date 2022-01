Preşedintele PMP Cristian Diaconescu a acuzat marți, 18 ianuarie, într-o postare pe Facebook, că aşa-zisa şedinţă a Colegiului Naţional de săptămâna trecută, preluarea abuzivă a canalelor oficiale de comunicare ale PMP, alimentarea liderilor PMP cu informaţii şi zvonuri false, precum şi declaraţiile şi interviurile pe care Eugen Tomac le oferă nu sunt decât etape ale unei strategii de a băga Partidul Mişcarea Populară în moarte clinică, pentru ca mai apoi să îl poată oferi pe de-a-ntregul sau pe bucăţi altor formaţiuni politice, în schimbul unor beneficii personale iluzorii.

Diaconescu anunţă că astăzi vor fi depuse în instanţă contestaţiile referitoare la încălcările Statutului PMP în legătură cu adunarea din 12 ianuarie şi adăugă că în prezent, partidul este blocat ca efect al mişcărilor întreprinse de Eugen Tomac.

”Îmi propusesem în aceste zile să păstrez tăcerea în legătură cu falsele frământări create în interiorul partidului, tocmai pentru a nu alimenta planul ticluit de o mână de colegi binevoitori de a vinde ieftin Partidul Mişcarea Populară”, a scris Diaconescu pe Facebook.

El afirmă că ”aşa-zisa şedinţă a Colegiului Naţional de săptămâna trecută, preluarea abuzivă a canalelor oficiale de comunicare ale PMP, alimentarea liderilor PMP cu informaţii şi zvonuri false, precum şi declaraţiile şi interviurile pe care domnul Tomac le oferă nu sunt decât etape ale unei strategii de a băga Partidul Mişcarea Populară în moarte clinică, pentru ca mai apoi să îl poată oferi pe de-a-ntregul sau pe bucăţi altor formaţiuni politice în schimbul unor beneficii personale iluzorii”.

”Totuşi, gândindu-mă la munca pe care eu şi mulţi alţi colegi din PMP, inclusiv fondatorul său, am depus-o încă de la înfiinţarea lui, la eforturile oamenilor din teritoriu care au dus, alături de noi, bătălii electorale mânaţi doar de convingere şi nu de promisiunea unor funcţii vremelnice în administraţia publică, dar şi la votul de încredere primit de la sute de mii de români care au crezut şi cred în continuare că PMP are o voce diferită de a altora în politica românească, mă simt dator să fac următoarele precizări”, mai scrfie Diaconescu, precizând că are ”un background profesional care îi dă dreptul să nu se împiedice şi nici să depindă de vreo funcţie publică sau politică”.

”Aşadar, în ceea ce priveşte discuţia cu lideri ai PNL pe care domnul Tomac o evocă, am participat la invitaţia şi rugămintea acestuia din urmă, nu la invitaţia liberalilor. În cadrul acelei întâlniri nu s-a vorbit în niciun moment de funcţia de ministru al Justiţiei, ci discuţia deschisă de domnul Iulian Dumitrescu a vizat o cu totul altă tematică, legată de fondurile europene. Înainte de acea întâlnire, domnul Eugen Tomac mi-a spus că a transmis către PNL lista cu solicitările de funcţii pe care o trimisese şi către domnul Ludovic Orban, atunci cand erau împreună la guvernare”, spune Diaconescu.

Preşedintele PMP mai precizează că, la întâlnirea de la Sinaia, pe care domnul Tomac o aduce în discuţie, nu s-a votat în unanimitate nicio fuziune.

”Pentru că situaţia era deosebit de tensionată, au fost puse în discuţie trei variante: fuziune, nicio fuziune sau colaborarea pe proiecte. Aceasta din urmă a fost şi cea care a fost supusă la vot şi aprobată. Întâlnirea de la Sinaia a arătat tuturor membrilor PMP că interesele unui grup nu se pot constitui în interesele întregului partid, iar munca de 7 ani a unor oameni de a construi o mişcare politică populară nu poate fi ştearsă cu buretele şi vândută la kilogram”, spune liderul PMP.

Cristian Diaconescu mai afirmă că, în urmă cu trei zile, i-a propus lui Eugen Tomac să se înţeleagă în interior pe temele pe care a creat şi alimentat disputa internă.

”Având în vedere că acest lucru nu s-a întâmplat, mă simt nevoit să nu mai particip la nicio întâlnire care are, până la urmă, drept efect destrămarea Partidului Mişcarea Populară. Refuz să particip la orice încercare de sabotare a existenţei şi viitorului PMP şi îmi doresc ca proiectele PMP să nu fie deturnate de interesele meschine ale unor colegi. De asemenea, astăzi vor fi depuse în instanţă contestaţiile referitoare la încălcările Statutului PMP în legătură cu adunarea din 12 ianuarie. În prezent, partidul este blocat ca efect al mişcărilor întreprinse de domnul Eugen Tomac”, mai scrie Diaconescu.

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac susţine, într-un interviu acordat News.ro, că actualul preşedinte al partidului, Cristian Diaconescu, a negociat cu PNL, în prezenţa sa, postul de ministru al Justiţiei.

Discuţia despre ministerul Justiţiei a avut loc în toamnă, în contextul negocierilor pentru fuziunea PNL-PMP. Eugen Tomac nu respinge o revenire în fruntea partidului şi crede că liderul actual, Cristian Diaconescu, are şanse mici să continue ca preşedinte, din moment ce ”70% din liderii PMP au solicitat un congres pentru a alege o nouă conducere”.

