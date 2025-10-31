Marius Lazurca preia rolul de consilier prezidențial pentru securitate. Îl va înlocui pe Cristian Diaconescu

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Decizia intră în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2025, conform textului oficial al Decretului nr. 958/2025.
„Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”, potrivit actului prezidențial. Această poziție reprezintă unul dintre cele mai importante posturi din structura de consiliere a președintelui, implicând coordonarea politicii de securitate și consultanță strategică la cel mai înalt nivel.
Potrivit Administrației Prezidențiale, „Marius-Gabriel Lazurca are o experiență relevantă în misiuni bilaterale și în structuri multilaterale. A îndeplinit succesiv mandate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, acreditat și în țările din America Centrală - Republica Nicaragua, Republica Guatemala, Republica Honduras, Republica El Salvador, Republica Costa Rica (2021-2025). A fost Ambasador al României în Ungaria (2016–2020), context în care a exercitat și funcția de Reprezentant Permanent al României la Comisia Dunării (2016–2020). Între 2010 și 2016, a fost Ambasador al României în Republica Moldova, iar în perioada 2006-2010 a îndeplinit funcția de Ambasador al României la Sfântul Scaun și Ordinul Suveran Militar de Malta”.
Postul a fost ocupat anterior de Cristian Diaconescu, cu o experiență vastă în diplomație și drept internațional. Diaconescu, fost Ministru al Afacerilor Externe și al Justiției, a reprezentat România în negocieri cruciale pentru aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Din februarie 2025, el a ocupat funcția de Consilier Prezidențial pentru Departamentul Securității Naționale și coordonator al Cancelariei Președintelui României, poziție pe care acum o predă succesorului său.
Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.
