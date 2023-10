Diaconescu discuta miercuri cu Hillary Clinton - surse

Ministrul Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu, va discuta miercuri seara, prin telefon, de la ora 20:00, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Hillary Clinton, informeaza surse guvernamentale.

Cei doi vor dezbate coordonarea actiunilor comune in privinta Siriei, relatiile bilaterale Romania-SUA, dar si despre posibila ridicare a vizelor pentru romani, pe care administratia americana a anuntat ca o sustine, informeaza aceleasi surse Ziare.com.

Aceasta convorbire e prima dintre Cristian Diaconescu si Hillary Clinton de la preluarea noului mandat de ministru de catre uneperist, in urma cu doua saptamani.

Cei doi s-au intalnit in aprilie 2009, pe vremea primului mandat de ministru de Externe al lui Cristian Diaconescu.

Romania si SUA si-au manifestat ingrijorarea fata de conflictul civil din Siria, insa cele doua au actionat diferit. In timp ce SUA si-au inchis ambasada de acolo, Romania si-a pastrat-o deschisa.

O alta posibila discutie, cea despre ridicarea vizelor pentru romani, e actuala, in conditiile in care in Congresul american s-a introdus legislatie pentru ridicarea acestora.

