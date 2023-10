Diaconescu, la Munchen: Germania sustine aderarea Romaniei la Schengen

Ministrul Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu, s-a intalnit, sambata, cu ministrul federal al Afacerilor Externe, din Germania, Guido Westerwelle, oficialul german reconfirmand sustinerea Berlinului pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, in linia compromisului prezentat de presedintele Consiliului European in decembrie 2011.

Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, cei doi demnitari au convenit, de asemenea, asupra unei conlucrari stranse in chestiuni de actualitate care tin de relatiile externe ale UE, in mod deosebit, in ceea ce priveste vecinatatea estica. O atentie aparte, in cadrul acestei cooperari va fi acordata sustinerii parcursului european al Republicii Moldova si perspectivelor solutionarii conflictului transnistrean.

In cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, care se desfasoara in perioada 3-5 februarie, Cristian Diaconescu s-a intalnit si cu adjunctul ministrului Afacerilor Externe al Statului Israel, Daniel Ayalon.

Ministrul roman al Afacerilor Externe a reiterat pozitia tarii noastre cu privire la Procesul de Pace din Orientul Mijlociu potrivit careia calea optima de reglementare a conflictului israeliano-palestinian o reprezinta reluarea negocierilor directe de pace, cu sprijinul Cvartetului.

Tot la Munchen, Diaconescu s-a mai intalnit cu ministrul Afacerilor Externe al Republicii Serbia, Vuk Jeremic, si cu Stefan Fule, Comisarul european pentru Extindere si Politica Europeana de Vecinatate.

Inca o personalitate cu care s-a intalnit seful diplomatiei romane este omologul sau spaniol, Jose Manuel Garcia-Margallo y Marfil.

