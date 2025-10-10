Cristian Diaconescu: Noul partid ii va face pe multi nefericiti

Senatorul independent Cristian Diaconescu este de parere ca viitorul partid al independentilor ii va face pe multi nefericiti si precizeaza ca noua formatiune se va adresa clasei mijlocii.

"Sunt extrem de convins ca acest nou partid ii face pe multi nefericiti, dar noi ne vom stradui ca prin ceea ce va face, va propune si va promova viitorul partid sa-i facem fericiti pe romani, nu pe politicieni. (...) Noi vom fi partid de centru-stanga, deci vom avea si o componenta de centru, ne adresam clasei mijlocii, oamenilor care muncesc si care isi castiga din ce in ce mai greu traiul din munca lor cinstita.

In acest moment, atat patura mijlocie, intelectualitatea - desi in alte state europene au disponibilitate pentru stanga esichierului politic - in Romania acest lucru nu se intampla. Credem ca pot reprezenta un segment al societatii caruia sa ne adresam corespunzator", a declarat Diaconescu pentru RFI.

Cristian Diaconescu a tinut sa precizeze ca nu vrea un post de conducere in viitorul partid al independentilor din Parlament.

"Nu-mi doresc posturi de conducere. Ceea ce-mi doresc este ca un program de stanga si expresia unui om de stanga sa se regaseasca intr-o formatiune politica", a mai declarat el.

I.O.

