Diaconescu: PSD cere demisia lui Cioroianu

"In continuare PSD cere demisia ministrului de Externe, Adrian Cioroianu", a declarat purtatorul de cuvant al PSD, Cristian Diaconescu.

"Este ceva absolut normal pentru Romania. Pe de alta parte, Cioroianu trebuie sa plece avand in vedere declaratiile sale de natura rasista, ce au generat pe plan international reactii de respingere, cum era si normal". O astfel de atitutine poate duce la alterarea relatiilor internationale cu Romania, a explicat vicepresedintele PSD.

"In acest moment, nu persoana unui ministru, ci Romania este in cauza", motiv pentru care atat Biroul Permanent al Camerei Deputatilor si Comisiile de Specialitate, cat si Ministerul Justitiei si Ministerul Afacxerilor Externe se vor reuni pentru a cauta solutii de depasire a acestei situatii, a mai spus Diaconescu.

Referitor la presedintele Republicii Moldova, Voronin da dovada de o "virulenta de nemaintalnit", insa nici pana acum "nu a catadicsit sa raspunda nimeni din partea Romaniei", a apreciat Cristian Diaconescu, explicand ca acesta este un "esec" al Ministerului Afacerilor Externe.

"Am reusit sa compromitem realtiile Romaniei cu statele vecine. Macar atunci cand e vorba de interesle Romaniei in plan regional, trebuie sa stim daca putem continua in aceasta maniera sau nu. Nimeni nu a catadicsit sa raspunda presedintelui Voronin", iar aceste declaratii indepartaza Moldova de centrul Eruopei, acolo unde vrea sa ajunga, a explicat Diaconescu.

Ads

Totodata, Diaconescu a anuntat cum vor decurge dezbaterile in Parlamentul European, cand se va discuta decretul aprobat de Parlamentul italian.

"Proiectul de rezolutie va incepe sa fie discutat astazi (luni), cand va fi negociat textul. Speram ca votarea va avea loc in sedinta extraordinara de miercuri", a completat Diaconescu, dupa ce PSD a semnat luni, la Madrid, un document comun intre conducerea grupului reprezentanti ai grupului italian de stanga, intalnire in cadrul careia au fost abordate teme precum decretul lege privind romanii expulzati din Italia.

"PSD solicita reprezentantilor PD si UDMR, membrii in acest grup, sa nu se alinieze pozitiei de grup in cazul in care italienii vor dori indarjirea masurilor impotriva romanilor", a adaugat purtatorul de cuvant al PSD.

De asemenea, potrivit lui Diaconescu, "PSD face un apel direct catre Traian Basescu pentru a numi un sef la conducerea SIE pentru ca aceasta institutie sa clarifice si sa gestioneze un fenomen ce tinde sa ia amploare privind milioanele de romani din afara granitelor".

Ads

"Vom cauta sa gasim o solutie de act normativ. Temerea este foarte mare privind cei care au rude in strainaate, motiv pentru care acesti romani treuie sprijiniti", a completat vicepresedintele PSD.

Cristian Diaconescu a tras un semnal de alarma privind absenta unui ambasador la post, ceea ce face de rusine Romania.

In legatura cu clauza de salvgardare ce ar putea fi activata de catre Comisia Europeana, Diaconescu a afirmat ca doi colegi pesedisti, Ilie Sarbu si Valeriu Steriu au fost la Bruxelles pentru a discuta ce se poate face pentru a evita clauza de salvgardare.

Referitor la achizitionarea de catre APIA a 70 de ATV-uri la pret dublu, Diaconescu a explicat ca este evident ca nu e normal. "Ministerul Agriculturii a sistat subventiile cu zece zile inainte de 15 noiembrie fiindca nu a putut fi gestionat numarul de solicitanti (...) Odata ce aceste subventii nu au fost date, anul 2007 este compromis", a adaugat Diaconescu.

Ads