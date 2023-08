Un candidat PSD pentru partidul Elenei Udrea (Opinii)

Sunt trei lucruri pe care nu le inteleg in desemnarea lui Cristian Diaconescu drept candidat al PMP la prezidentiale.

Unul tine de profilul lui Cristian Diaconescu. Eu am un mare respect pentru persoana domniei sale, dintr-o perspectiva tehnocrata. Este un profesionist al politicii externe, este elegant si serios. Dar aici discutam despre politicianul Cristian Diaconescu, pentru ca din aceasta perspectiva ataca reduta Cotroceni.

Iar politicianul Cristian Diaconescu este cel putin controversat si ma refer strict la chestiunile clare, de biografie. Dl Diaconescu este ceea ce in politica se numeste traseist. A fost membru PSD, a fost fondator al UNPR, a intrat acum in PMP. Si nu este vorba doar despre schimbarea partidelor, ci despre un salt radical intre stanga si dreapta.

Intotdeauna a fost un om de stanga, a fondat UNPR tocmai pentru reformarea stangii romanesti. Ultima oara cand am verificat, PMP se pretindea un partid de dreapta, care dorea sa reformeze dreapta romaneasca, este un partid ai carui parlamentari fac parte din grupul popularilor si care doreste sa se afilieze la PMP. O fi potrivit sa defileze la presedintie cu un politician cu o consistenta si constanta cariera de stanga in spate?

Ads

Imi veti spune ca aceste aspecte nu conteaza in Romania. Da, dar un partid care doreste cu adevarat reformarea clasei politice ar trebui sa combata in primul rand traseismul si ar trebui sa puna un mare accent pe educarea ideologica a electoratului, care sa capete si alte criterii la vot in afara de afecte profunde sau diferite forme de mita electorala.

Si dl Diaconescu nu a fost un simplu membru PSD. Adrian Nastase l-a numit ministru al Justitiei dupa Rodica Stanoiu, mandatul sau incheindu-se cu stegulet rosu si MCV pentru Romania pe acest domeniu. Adrian Nastase l-a cooptat in Biroul Politic al PSD. Ma gandesc ca, daca n-ar fi fost de acord cu politica lui Adrian Nastase, inclusiv in domeniul Justitiei, cu partidul-stat, dl Diaconescu ar fi demisionat din PSD.

In 2005, primul an de mandat al lui Traian Basescu, Cristian Diaconescu a devenit vicepresedinte PSD. Era vicepresedinte PSD si senator PSD cand Traian Basescu a fost suspendat in 2007. Nu-mi amintesc sa se fi opus. A fost candidatul PSD la Primaria Capitalei in 2004, a candidat la presedintia PSD in 2010.

Ads

A facut parte din Guvernul Boc, ca ministru PSD, si a parasit impreuna cu restul PSD Guvernul Boc. Dupa ce a demisionat din motive inca neclare din PSD, s-a alaturat generalului Oprea pentru a fonda UNPR. Daca a fost o asociere care l-a onorat decideti dvs.

Si cum se face ca tu, partid de dreapta, care te declari esenta antipesedismului, oferi electoratului tau de dreapta si electoratului nehotarat un om care trimite la vremurile glorioase ale pesedismului, chiar ale pesedismului de tip Nastase?

Chiar nu gasea PMP, ca partid tanar si reformist, o pesonalitate fara legaturi atat de profunde cu PSD pentru a o reprezenta la prezidentiale? Niciunul dintre ceilalti potentiali candidati de pe dreapta, Klaus Iohannis si Catalin Predoiu, nu au in CV o asemenea asociere cu stanga si mai ales cu PSD.

Am auzit si teoria ca ar fi miscarea de geniu prin care s-ar urmari atragerea electoratului educat de stanga. Asa o fi. Dar cand ai peste 50% electorat demobilizat, preponderent de dreapta, tu tanjesti la cateva fimituri din electoratul de stanga?

Ads

Dna Udrea a spus ca dl Diaconescu raspunde sondajelor care indica preferinta pentru un personaj care nu polarizeaza. Aici pot sa fiu de acord. Dar cand la trei vorbe tu pronunti numele lui Traian Basescu nu generezi tocmai polarizare?

Al doilea lucru pe care nu il inteleg tine de inconsecventa strategiei. Eu imi amintesc ca dna Udrea era unul dintre cei mai hotarati sustinatori ai proiectului candidatului unic al dreptei la prezidentiale. A refuzat sa se inscrie in alegerile preliminare din PDL si le-a blamat tocmai pentru ca ele ar fi dinamitat acest proiect al candidatului unic pe care il vedea drept singura sansa de a invinge candidatul PSD.

Si iata ca PMP va avea propriul candidat la prezidentiale anuntat de chiar Elena Udrea. Si asta tocmai cand restul dreptei chiar se pregateste sa ii implineasca proiectul pe care l-a propovaduit atat de mult, acela al candidatului unic.

Al treilea lucru tine de procedura alegerii. Dna Udrea a spus ca primul anunt pe care doreste sa il faca in calitatea de presedinte PMP este numele candidatului partidului la prezidentiale. Teoretic, insa, candidatura trebuie decisa de conducerea proaspat aleasa a partidului intr-o viitoare sedinta. Pare insa ca decizia e deja luata de dna Udrea.

Impreuna cu presedintele Basescu? Dna Udrea spune ca da: "Discutia a avut loc saptamana aceasta. La consultari a participat si presedintele Traian Basescu". Dl Diaconescu spune ca "nu a existat vreo discutie sau o consultare in acest sens". Eu pe cine sa cred?