Cristian Diaconescu: Criza gazelor nu va mai dura mult

Ministrul Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu, a estimat, vineri seara, intr-o emisiune la TVR, ca actuala criza a gazelor nu va mai dura mult, dar a admis ca aceasta a produs pagube mari in tarile Uniunii Europene.

Diaconescu a mentionat ca subiectul eventualelor despagubiri va fi dezbatut la o reuniune a premierilor din statele membre UE, care se va desfasura la sfarsitul lunii ianuarie, la Budapesta, precum si la Consiliul European din martie.

"In mod cert, este o situatie improprie si, in mod evident, s-au produs niste pagube foarte importante. Romania are totusi aproape 69% din capacitatile de gaz asigurate prin autoaprovizionare, dar sunt tari din Balcani care sunt 100% dependente de gazul rusesc. Din aceasta perspectiva, este clar ca s-a facut un prejudiciu si cineva trebuie sa-l acopere. Nu se poate pune problema sa trecem peste situatia creata de Ucraina si Federatia Rusa", a subliniat Cristian Diaconescu.

Pe de alta parte, el a afirmat ca amploarea si incapacitatea comunitatii europene de a gasi o solutie la aceasta problema reprezinta un semnal "foarte preocupant", facand referire la eforturile diplomatice pentru incetarea crizei.

"Pana la urma, un litigiu pe care il putem considera economic intre cele doua tari in afara UE afecteaza direct si imediat milioane de cetateni ai UE. Este un traseu diplomatic foarte intens, dar gazul nu intra pe conducte", a afirmat Diaconescu.

Ads

El a mentionat, insa, ca niciun stat al UE, inclusiv Romania, nu doreste sa intervina sau sa medieze intre Ucraina si Federatia Rusa.

"Nu este nici normal si, pana la urma, ce se intampla intre cele doua tari, comercial sau politic, nu reprezinta problema noastra. Problema noastra si a multor tari ale UE este ca cetatenii nu au gaz, industria nu are gaz si acest lucru inseamna o incalcare a unor acorduri economice pe care le avem cu ambele tari", a spus Diaconescu.

Ministrul de Externe a aratat ca gasirea unor solutii revine celor doua tari, dar nu a exclus participarea la reuniuni, inclusiv la nivel inalt, "organizate temeinic si avand un mandat foarte serios, pentru a intelege ce se intampla si a gasi solutiile de iesire din impas".

"Nu putem sa contemplam o astfel de situatie oricat ar fi ea de nefireasca", a spus Cristian Diaconescu.