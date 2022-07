Diaconescu este nemultumit de "confruntarile retorice" la care instiga Voronin

Ministrul de externe Cristian Diaconescu a declarat ca nu doreste sa se implice in confruntari retorice cu Vladimir Voronin, explicand ca nu vrea sa puna in pericol viitorul a 4,5 milioane de cetateni, doar pentru ca unul dintre acestia "are o retorica ce i se pare lui ca prinde".

Ministrul roman de Externe Cristian Diaconescu s-a aratat nemultumit de declaratiile presedintelui moldovean Vladimir Voronin, care a declarat, pentru jurnalistii rusi ca UE are o atitudine distructiva fata de tara sa prin faptul ca a numit un cetatean roman la conducerea grupului de observatori pentru monitorizarea alegerilor legislative anticipate.

"Am abadonat ideea de a face confruntari retorice...(...). Nu ma refer la retorica domnului Voronin pentru ca in aceasta perioada exista o discutie foarte serioasa in legatura cu viitorul R. Moldova, la care Romania participa, nu numai in interiorul UE, ci si cu alte state partenere si vecine cu R. Moldova.

Efectiv, nu as vrea sa antamez un viitor politic a 4,5 milioane de cetateni pentru ca unul dintre acesti cetateni are la un moment dat o retorica ce i se pare lui ca prinde", a subliniat miercuri seara Cristian Diaconescu, la Realitatea Tv.

Intrebat cum se intelege cu omologul sau moldovean, Andrei Stratan, Cristian Diaconescu a raspuns ca relatiile sunt normale, atunci cand exista.

"Ma inteleg normal, in momentul in care avem dialog toate lucrurile merg foarte bine. Ne-am inteles foarte bine in prima vizita pe care am facut-o la Chisinau...", a declarat seful dimplomatiei romane.

Ads

Ministrul a atras totusi atentia asupra unui gest neprietenesc al lui Andrei Stratan. "Nu m-am suparat atunci cand domnul Stratan a spus, dupa ce am plecat de la Chisinau, ca R. Moldova nu are nevoie de 'avocatura Romaniei in Uniunea Europeana'. Are nevoie si Romania de avocatura in ceea ce priveste configuratia regionala - o spun fara nicio problema", a evidentiat Diaconescu.

Republica Moldova trebuie sa isi rezolve problemele economice

Diaconescu a subliniat ca sunt importante si angajamentele pe care si le va lua R. Moldova dupa alegeri, mai ales in ceea ce priveste rezolvarea "problemelor economice uriase" sau cooperarea cu UE. In acest sens, ministrul roman a amintit de Parteneriatul Estic prin care R. Moldova i-ar reveni peste 350 de milioane de euro prin diferite proiecte concrete privind infrastructura si alte facilitati.

"Toate aceste proiecte vor conta in a fi sau nu puse in aplicare in functie de legitimitate acelui Guvern. In conditiile unor relatii normale cu statele vecine acesti bani pot sa insemne drumuri, infrastructura, un acord de liber schimb si de mic trafic cu Romania - adica zeci de mii de cetateni sa vina sa isi vanda legumele pe pietele din Romania. Sunt lucruri simple, dar care conteaza.

Ads

Sa ne gandim si la protectia mediului si la combaterea indundatiilor. Daca acestea vor exista sau nu, depinde numai de seriozitatea si disponibilitatea de cooperare a celor de la Chisinau", a precizat ministrul.

In ceea ce priveste rezultatul scrutinului, Diaconescu a spus ca Romania va respecta deciziile luate de institutiile internationale specializate in monitorizarea alegerilor.

"Observatorii internationali, ai OSCE, ai UE si ai celorlalte organizatii vor da un verdict in legatura cu acest scrutin. Romania este parte nu numai a unui sistem european comunitar, dar si a unui sistem insitutional, si, in primul rand avem obligatia sa respectam deciziile care se iau de aceste institutii. Functie de aceste decizii vom avea o atitudine sau alta (fata de R. Moldova, n.r.)", a declarat ministrul.

"Este necesar ca, nu numai in dialog cu Romania, ci in dialog cu partenerii de la Est la Vest, cei ce reprezinta R. Moldova sa aiba legitimitate. In ziua de astazi - uneori si comentariile interne din Romania pe un anumit domeniu de politica externa fac rau, chiar daca pe piata interna sunt usor consumabile - aceasta legitimitate si predictibilitate, adica ce ai de gand sa faci cat esti la guvernare, reprezinta criteriile de baza", a mai subliniat seful diplomatiei romane.

Ads