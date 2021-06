PMP nu face aliante sau fuziuni cu alte forte politice. Strategia partidului, dezvaluita de presedintele Cristian Diaconescu

Critici privind PNRR

Intrebat la Iasi, intr-o conferinta de presa, daca PMP are in intentie in perioada urmatoare sa intre intr-o alianta cu un alt partid , Cristian Diaconescu a raspuns: "Nu facem nici o alianta si nu participam la nici un proiect de fuziune".Cat priveste candidatura sa la alegerile prezidentiale urmatoare, Diaconescu a spus ca PMP i-a propus sa intre in cursa. Partidul mi-a facut onoarea si a venit cu aceasta propunere . Dar sa ajungem acolo. Marea majoritate a partidelor probabil vor avea candidat la prezidentiale, pentru ca exista diferente foarte mari de abordare, iar fiecare va incerca sa ramana consecvent cu mesajul pe care il va transmite. Vom avea dupa parerea mea foarte multi candidati. Cine va intra in turul doi va depinde de aliantele ce se vor putea realiza. Mi se par destul de complicate acum aceste aliante, sigur ca vom vedea ce va fi peste doi-trei ani", a mai afirmat Cristian Diaconescu.Liderul PMP a completat ca Romania se afla la frontiera NATO si a Uniunii Europene si ca este greu de inteles dezinteresul autoritatilor pentru proiectele mari de infrastructura."Chiar ne putem permite sa fim atat de dezinteresati de proiectele de infrastructura? Daca aceste argumente nu prevaleaza in atentia decidentului politic ma intreb ce altceva ar conta? (...) Constatam absenta Iasiului si a acestei regiuni din PNRR. Este incalificabila aceasta decizie. Partea de est a Romaniei este in vecinatatea apropiata unor zone de proximitate foarte complicate precum Ucraina si Republica Moldova", a afirmat liderul PMP, Cristian Diaconescu. El a calificat drept fals anuntul ca Romania are la dispozitie 80 de miliarde de euro in urmatorii ani, motivand ca inca se discuta si dezbate la nivel european acest lucru."Am vazut chiar de la cel mai inalt nivel faptul ca se anunta ca Romania are macar 80 de miliarde de euro, adica se adunau 30 de miliarde de la PNRR si 40 si ceva de miliarde de la cadrul financiar multianual al Uniunii Europene. Este fals. Nici astazi Romania nu are vreun euro, inca se discuta si se dezbate", a precizat Cristian Diaconescu.Seful PMP Cristian Diaconescu a recunoscut ca este un moment istoric si fara precedent acest sprijin european, insa a amintit ca o parte din fondurile PNRR de care beneficiaza Romania reprezinta imprumuturi."Datoria urmeaza sa fie platita cam 10-15 ani de acum incolo si o vor achita cei din generatia urmatoare, care vor intreba "Noi banii astia pentru ce ii dam?"", a declarat Cristian Diaconescu.