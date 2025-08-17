Cristian Diaconescu, despre pacea din Ucraina: „România trebuie să fie la masa negocierilor, obligatoriu!”. Viziunea tranșantă a fostului ministru de Externe

Autor: Dan Stan
Duminica, 17 August 2025, ora 14:41
Cristian Diaconescu FOTO: Facebook/Cristian Diaconescu

Pacea în Ucraina se discută de părțile direct implicate, dar și de marile puteri. Momentan, statele aflate la granița cu teritoriul atacat, deci implicit și România, încă nu joacă un rol important.

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, declara în decembrie 2024 că România trebuie să fie la masa negocierilor.

„Vreau să vă spun că, dacă se va merge pe linia unui dialog care a mai fost antamat pe coridoare indirecte în ceea ce privește criza ucraineană, adică un acord bilateral care să fie sprijinit de un tratat multilateral cu state garante, România, ca vecin al Ucrainei, cu cea mai lungă frontieră, 1.200 de kilometri, trebuie obligatoriu să fie la masa negocierilor. Nu se poate stabili o formulă de pacificare, armistițiu, în ceea ce privește Ucraina, în absența României. Dar pentru acest lucru trebuie să muncim foarte serios și extrem de profesionist. Nu se pot lua decizii în privința a ceea ce se întâmplă în regiunea României, în absența României”, a declarat Diaconescu, pentru Ziare.com, după anularea alegerilor prezidențiale.

Viziunea securitară a lui Cristian Diaconescu

În urmă cu câteva luni, Diaconescu se aștepta la o „reașezare la nivel european și euro-atlantic”.

„Dincolo de aspectele interne, foarte importante, în egală măsură, această reașezare la nivel european și euro-atlantic se va întâmpla, fie că suntem sau nu, la masa negocierii”, a mai explicat Cristian Diaconescu.

Diplomatul român, în prezent consilier al lui Nicușor Dan, a explicat cum vede orientarea geopolitică a țării noastre.

„În mod clar, suntem într-o zonă de interes și din vest, și din est. Rămâne doar să ne poziționăm strategic profesionist, în așa fel încât să se realizeze cele două deziderate ale Alianței Nord-Atlantice (NATO) și aici, și partenerii noștri trebuie să fie conștienți de acest aspect. Aici vorbim despre descurajarea oricărei amenințări dinspre est și apărarea statelor membre NATO nu numai din punct de vedere militar. Din această perspectivă, mi s-ar părea aberant ca România să nu se profileze în orice fel de dialog direct sau indirect privind criza ucraineană”, a concluzionat Diaconescu.

Luni, 18 august, Zelenski este așteptat de către Trump la Casa Albă, pentru negocieri de pace. Alături de președintele Ucrainei ar urma să vină și von der Leyen, Macron, Merz, Rutte și Meloni.

