Diaconescu, despre subventiile la incalzire: Risipa se razbuna pe popor

Vicepresedintele Senatului, Cristian Diaconescu, se arata de parere ca mentinerea subventiilor la incalzire chiar si pentru acei care isi permiteau sa le plateasca a dus la o situatie in care nu ar mai putea fi ajutati nici cei care au nevoie.

"Niciodata subventiile nu vor reduce costurile reale si ori de cate ori un politician lanseaza ideea subventilor, mai cu seama in acest sector cu impact social, fiti siguri ca pe spinarea statului si pe cheltuiala oamenilor, se incearca ascunderea unor adevaruri. Adevarul este ca de dragul linistii, s-au platit facturi la incalzire si multe altele si celor care "nu pot" dar si multora dintre aceia care "nu vor", scrie Cristian Diaconescu

(...)risipa, neimplicarea si in final, "linistea sociala" platita din bani publici se razbuna. Trist este ca nu se razbuna pe demagogi, ci pe popor", mai scrie senatorul UNPR.

Diaconescu e de parere ca ar trebui rezolvata problema CET-urilor, care risipesc banii statului prin ineficienta lor, nu ar trebui purtata o dezbatere populista pe tema eliminarii subventiilor la incalzire.

"Vreau sa cred ca la 20 de ani de la Revolutie, societatea romaneasca este capabila sa abordeze corect tema subventiilor si ajutoarelor de la stat.

Este greu, este dificil de facut astazi ce nu s-a facut 20 de ani, dar este obligatoriu sa fim cinstiti cu noi insine si cu cei de langa noi. Daca vom continua sa platim facturile celor care spera in revenirea unui sistem in care puterea plateste subventii din buget pentru a guverna in liniste, atunci, cu siguranta, vom avea mari probleme, adica cei care "nu pot" nu vor putea fi ajutati din cauza celor care "nu vor", a incheiat Diaconescu.