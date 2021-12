Cristian Dide, despre perioada petrecută în arest: ”Am fost mutat într-o cameră cu doi infractori și alți doi inculpați - furt, trafic distrugere și viol”

Protestatarul Cristian Dide a povestit întreaga experiență prin care a trecut în arest, unde a ajuns după ce a trimis la DIICOT un pachet cu trei grame de cânepă.

Cunoscutul protestatar a fost eliberat din arest înainte de Crăciun, fiind pus sub control judiciar. Ulterior a relatat, într-o postare pe Facebook, experiența trăită în perioada petrecută în penitenciar.

Cum se scurgeau zilele în celulă

”Am fost mutat într-o camera mai mare cu alte 4 persoane, doi infractori și alți doi inculpați, furt, trafic distrugere și viol, unde era mult mai bine decât în camera în care eram doar doi. În prima seară, Georgel, un tip cu experiență prin pușcăria din România și din Italia îmi zice ”Hai vino la masă, că tu nu ești cum spun ăștia la televizor”, am realizat că planul Alinei și a lui Vasilică (Judecătoarea și Procurorul) eșuase. Opinia publică înțelesese, de fapt, demersul. Lucrul acesta mi s-a confirmat și când am fost scos din arest și am văzut reacția publică la acest demers.

Am început să îi învăț pe băieți Catan, jucam zilnic, socializam, scriam memorii procurorilor, făceam mișto de posibilul violator din cameră, un securist libidinos de 75 ani care se presupune că a întreținut relații cu soacra-sa diagnostica cu Alzheimer, și treceau zilele. După cum am spus și la început, afară a fost mai greu. A fost o experiență”, povestește Cristian Dide.

Cristian Dide a fost închis la Iași, cu toate că faptele pentru care a intrat în arest au avut loc pe teritoriul Bucureștiului. Acesta a povestit și cum iubita lui, Evelina, a făcut săptămânal un drum de 12 ore ca să îl viziteze și cum judecătoarea nu a fost empatică cu această situație.

”Cel mai tare m-a afectat faptul că eram închis la Iași și Evelina trebuie să se trezească la ora 4 dimineață în fiecare marți ca să ma viziteze. (...)

La a doua vizită Evelina a venit tremurând la vorbitor. Tremura de frig că a așteptat peste o oră în ploaie înainte să intre și de emoție că nu mă credea că situația generală din arest era acceptabilă. În acea situație, am propus un acord de recunoaștere cu procurorul pentru a stabili o pedeasă cu suspendare și să mă scoată din arest.

Semnarea acelui acord ar fi sistat toată strategia mea încă de la început. Oricum nici până la această oră nu a venit cu o propunerea de acord, cred că Airinei încă mai scotocește printre cei doi terra bytes de informații pe care le-a luat de la mine sperând să găsească ceva. Așa că, dacă la un moment dat în viitor, apar public niște poze cu mine rujat și îmbrăcat în femeie sau una cu mine plimbând o cruce prin cimitir, să vă aduceți aminte cine mi-a copiat datele personale.

Judecătoarea nu a arătat nici un fel de empatie față de Evelina când i-am spus că demersul meu nu avea intenția să le facă nimic rău celor din jur, gândindu-mă doar la cele 12 ore pe care trebuie să le facă pe ruta Iași-București, Ungureanu mi-a spus că trebuia să mă gândesc anterior demersului meu la acest lucru. Normal că m-am gândit, dar nu m-am gândit că o judecătoare poate coborî atât de jos încât să mă închidă la Iași când eu nu am săvârșit nici o faptă pe teritoriul Iașului, toate faptele sunt săvârșite la București”, mai povestește Cristian Dide.

Mai mult, spune că singurul lucru care i-a fost interzis prin controlul judiciar a fost să participe la proteste: ”Gândiți-vă că singurul lucra care mi-a fost interzis prin controlul judiciar a fost să particip la adunări publice. Pot să părăsesc orașul, județul sau chiar țara fără să anunț pe nimeni, deci nu le este frică că am să fug din țară, dar nu am voie să particip la proteste. Serios? Chiar ne credeți așa proști? De ce ai interzice unui traficant de droguri să nu participe la un protest,penibil?”.

Cele 10 lucruri de reținut

”1. Cânepa nu este un drog

2. România este Stat al Uniunii Europene iar cetățenii ei au drepturi Europene.

3. Justiția Română și Poliția Română sunt în moarte clinică.

4. Inspecția Judiciară, CSM-ul și CCR-ul trebuie reformate din temelii.

5. Trebuie repornită discuția publică despre răspunderea magistraților.

6. Secția Specială de Investigații a Magistraților trebuie desființată.

7. România este un Stat eșuat.

8. Procurorul Vasile Airinei trebuie evaluat profesional, psihologic, și poate chiar psihiatric.

9. Judecătoarea Alina Ungureanu și procuroarea Simona Rusu trebuie să răspundă financiar, disciplinar, și poate chiar penal.

10. Punctul 9 este valabil și pentru Procurorul Vasile Airinei”, sintetizează protestatarul.

”Demersul acesta nu este despre cânepă sau marijuana. Demersul este despre Statul de Drept, despre legi, justiție, anticorupție și bugetul de Stat. Unde să ascunzi mai bine niște bani negri care merg spre decidenții politici decât în spatele unei teme pe care nimeni nu o abordează pentru că este tabu, cum ar subiectul canabis?”, mai arată Cristian Dide în postare.