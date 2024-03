Cristian Gațu (78 de ani), fost mare handbalist al României, este în mijlocul unui scandal mediatic după ce a cerut divorțul de soția sa, iar aceasta îl acuză că trăiește cu așa zisa menajeră, în fapt, văduva unui alt handbalist.

Procesul celor doi se află pe rol la Judecătoria Bihor, iar soția lui Gațu cere despăgubiri de 500.000 de lei.

Prezent de aniversarea a 50 de ani de când naționala de handbal a României a câștigat ultimul titlu mondial, Cristian Gațu a venit cu actuala parteneră, iar imaginile pot fi văzute AICI, surprinse de OrangeSport.

Întrebat dacă s-ar fi aşteptat ca divorţul său să ajungă în atenţia publicului, Cristian Gaţu a fost tranşant: "Nu, nu, nu. Este o decepţie, dar nu am ce să fac, trebuie să suport. Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem.

(n.r. - Fiecare îşi alege viaţa personală) Categoric, dar că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. (n.r. - Trăiţi o altă viaţă alături de o altă persoană) Da, am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe", a spus Cristian Gaţu, pentru Orange Sport.

