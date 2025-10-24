Cristian Ghinea (USR), atac dur la adresa magistraților: „Justiție europeană pe dracu. Un CSM mai jegos ca sindicat decât orice sindicat pesedist”

Senatorul USR Cristian Ghinea a lansat un atac dur la adresa sistemului judiciar din România și a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), acuzând existența unei „oligarhii a magistraților” care ar fi depășit prin abuz orice influență politică. Într-o postare virulentă pe Facebook, Ghinea a afirmat că idealul unei „justiții europene” s-a transformat într-un sistem corupt și autosuficient, condus de magistrați care își stabilesc singuri privilegiile.

„Justiție ”europeană” pe dracu. Am vrut justiție europeană. Am creat CSM independent. Am apărat justiția de politicienii cei răi și corupți. Și ne-am trezit cu o oligarhie mai oribilă decât orice politician ales. Un CSM mai jegos ca sindicat decât orice sindicat pesedist”, a scris Cristian Ghinea.

Acesta arată că vârsta de pensionare a magistraților din România este semnificativ mai mică decât în alte state membre ale Uniunii Europene, o situație pe care o consideră „nesimțire în republica oligarhică a magistraților”.

„Asta este corupția ”europeană”: bara din stânga este vârsta de pensionare a magistraților din România, celelalte bețe sunt vârstele de pensionare ale magistraților în celelalte țări UE. Da, atât de mare e nesimțirea în republica oligarhică a magistraților. Aud replica: dar legile sunt votate de Parlament, nu e vina lor. Ba, pardon. Parlamentul a votat niște legi (PSD șpagă la magistrați adică), dar pe lângă ce a votat parlamentul, magistrații au dat statul în judecată și alți magistrați au decis să mărească salarii și pensii la toți colegii. Fără număr, fără număr.

Apoi, Parlamentul e la a cincea tenativă de a reduce nesimțirea, blocate de CCR. Băi, nu, de data asta nu Parlamentul e de vină: voi sunteți de vină! O castă de persoane care decid ei pentru ei, pe banii altora.

Parlamentul va trebui să abolească legal această republică a magistraților care a luat-o razna”, a mai spus Cristian Ghinea.

