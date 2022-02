Cristian Ghinea, mesaj dur către responsabilii din Sănătate: "Rafila, nu fi puturos, pune mâna și fă spitale!"

Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor Europene, a transmis un mesaj dur celor aflați la putere, miercuri, 16 februarie, legat de banii din PNRR pentru construcția de spitale.

Acesta se adresează lui Marcel Ciolacu și ministrului Sănătății, amintindu-le că în martie trebuie elaborate criteriile de selecție a spitalelor, iar în iunie trebuie stabilită lista de 25 de spitale din PNRR:

"Rafila, nu fi puturos, pune mâna și fă spitale!

PSD e încurcat de cele 1,7 miliarde de euro din PNRR pentru construcția de spitale. Se dau de ceasul morții să găsească scuze și să inventeze pretexte ca să nu le facă. De asta și atacă PSD continuu PNRR pentru că impune un mod de a face lucrurile pe care ei nici nu-l știu, nici nu-l vor.

Marcel Ciolacu a fluturat niște cifre bombă: cică ar fi în PNRR o chestie cu 30 de milioane bani de consultanță la 5 milioane investiții. Pam-pam, titluri de presă.

I-am propus un pariu: îi dau încă trei indemnizații de revoluționar ca cea pe care o ia ”eroul” Marcel dacă aduce exemplul. Nimic.

Aseară, Rafila a fost la TV la Gâdea, la un exercițiu ”jurnalistic” de masat dorsalul cu limba. Au găsit ei bomba. Investiții la Agenția care va construi spitale de 5 milioane și consultanță de 25. Au pierdut 5 milioane de euro pe drum, dar să trecem peste.

Adevărul:

Agenția care ar trebui să construiască spitale (ANDIS) este finanțată din PNRR. Asta înseamnă 5 milioane pentru funcționarea sa (salarii, dotări) până în 2026 și 25 de milioane pentru tot ce înseamnă asistență tehnică la construcția de spitale.

Cât e investiția de fapt? Stați jos?

1,7 MILIARDE EURO. Repet: Un miliard plus 700 milioane. Euro.

Cât de analfabet să fii să crezi că salariile de la ANDIS sunt ”investiții” și să omiți 1,7 miliarde cât e investiția în spitale?

De ce e ANDIS în PNRR?

După ce am convins Comisia să ne acorde o sumă atât de mare pentru Sănătate (2,6 miliarde, din care 1,7 pentru spitale) s-a pus întrebarea legitimă: dar cine le construiește?

Da, suntem țara unde tătucul lui Marcel și al lui Rafila, Liviu Dragnea, a promis 8 spitale regionale și în 3 ani de guvernare nu au început nici măcar unul.

Explică asta la Bruxelles, că aveam bani europeni de 3 spitale, borfașii nu s-au apucat de nici unul dar au promis 8 și nici din alea nu au făcut vreunul.

Am deblocat noi pe cele trei și dacă citiți știri că se semnează contracte de spitale regionale la Cluj, Iași și Craiova e pentru că Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă au muncit pentru asta.

Ministerul Sănătății are două direcții generale care se calcă în picioare, una pentru spitale regionale (făcute pe fonduri UE) și o alta pentru spitale din fonduri UE. Știu că uneori par glumeț, dar e o reacție la absurdul situației, chiar atât de stupizi sunt.

Deci eram cumva blocați: cum să justificăm suma de spitale fără să schimbăm nimic acolo?

Așa că am decis să înlocuim acele direcții cu ANDIS. Evident, directorimea din MS e acum isterizată că pierde postul călduț și se agită. Iar Rafila îi ține în brațe. Prima investiție de când e ministru a fost să cumpere televizoare în tot ministerul - nu glumesc nici cu asta, e pe bune. Atât înțelege din investiții în sănătate.

A fost o mare reușită să putem finanța ANDIS și cheltuielile tehnice pentru spitale din PNRR. De ce? Pentru că doar excepțional se poate, regulamentul PNRR presupune că există deja proiectele și că avem doar lipsă de bani. Nu e cazul.

În concluzie, nici vorbă de ”consultanță” de 25 milioane la investiții de 5 milioane. Ci investiții de 1,7 miliarde în spitale și 30 de milioane pentru tot aparatul care le face, pe 5 ani.

Hai să vedem ce înseamnă ”consultanța” (de fapt, asistență tehnică):

- Studii de fezabilitate (da, e nevoie, proiectele nu cresc în pomi, nu avem spitale pentru că PSD crede că un spital se face ca o vilă de baron, așa. Nu e cazul).

- Monitorizarea de șantier (trebuie să iei oameni specializați)

- Asistență pentru achiziția și instalarea echipamentelor medicale (da, și aici trebuie să iei experți, să nu mai pățim că dăm bani pentru echipamente nefolosite).

- Pregătirea personalului ANDIS pentru elaborare modele financiare și de cost/beneficiu (aș explica pentru PSD, dar nu vreau să creadă că sunt rău cu ei, să caute pe google).

- Asistență pentru elaborarea și verificarea normelor de siguranță (ca să nu mai explodeze și alte grozăvii).

E mult 25 de milioane pentru toate astea, pentru 25 de spitale pentru 5 ani? Dacă așa crede Rafila și vrea să facă economii, să le facă cu experții de la PSD. Să zică Comisiei: doamna, s-au bătut Ghinea și Mihăilă să pună bani pentru șantiere, dar nu avem nevoie, le organizăm noi cu experții PSD. Și gata.

Acum, de ce toată această șaradă?

Evident că se pregătesc să o dea de gard. În martie trebuie elaborate criteriile de selecție a spitalelor. ANDIS trebuia să fie deja operațională și nu este. În iunie trebuie să bată în cuie lista de 25 de spitale din PNRR. Le e lene să muncească la asta, Rafila se ocupă să cumpere televizoare în minister.

Soluția? Să zicem că ia Ghinea consultanță. Învârtim subiectul la Gâdea la ora de masaj dorsal, nimeni nu mai înțelege nimic și ne scoatem cumva. O să mă ocup eu de verificat șantiere de spitale, instalat echipamente, norme de siguranță? Nu, nu mă pricep, nu am de gând și nu aș face-o. E un non-subiect inventat de PSD pentru că le-am dat de muncă prin PNRR și sunt puturoși.

Băi, oricât încercați să lipiți asta de mine, nu ține. Organizația pe care am fondat-o și care devine coșmarul leneșilor NU IA FONDURI DIN PNRR.

Suntem aici ca să arătăm cine face și cine nu face din PNRR, nu avem nici o treabă cu statul și cu banii din PNRR. Oricine poate dona, oamenii au încredere în noi și chiar funcționează: https://www.otaracaafara.eu/doneaza/. Dragi români, care vreți să fiți mogulPNRR, vă așteptăm să donați.

Asta îi va isteriza suplimentar pe Ciolacu și Rafila. Urmează informații bombă despre Rafila și lenea lui care va deveni proverbială. Tot acest atac e unul preventiv, pentru că ei știu că eu știu.

Ciolacu, Rafila - sunteți pe cale să ratați șansa de a investi 1,7 MILIARDE euro în spitale. O să fiu aici să vă toc cu asta.

Puneți mâna la muncă, putorilor!", a scris Ghinea pe Facebook.

Și Ioana Mihăilă, fost ministru al Sănătății se referă într-o postare pe pagina sa la construcția de spitale și banii din PNRR:

"Ministrul Rafila și ”experții” din PSD ne arată din nou că nu știu cu ce se mănâncă construcția de spitale. Evident, sunt tot ”experții” care în trei ani de guvernare nu au început nici măcar unul din cele 8 spitale regionale promise de Liviu Dragnea.

Acum, ca să își justifice incompetența și întârzierile cu implementarea PNRR, iese din nou la atac și trimite corpul de control al premierului să verifice modul de redactare al componentei sănătate din PNRR. Componentă care a fost printre primele finalizate din planul pe care România l-a transmis și apreciată la nivelul Comisiei Europene.

Spune domnul Rafila deci că există în PNRR cheltuieli cu ”consultanța” în valoare de 25 de milioane de euro la ”investiții” de 5 milioane de euro. Sună cumva ciudat și spectaculos.

Când am reușit să obținem această sumă record pentru sănătate, Comisia a fost îngrijorată că Ministerul Sănătății nu are capacitate de a face spitale - și avea dreptate dacă ne uităm la ce au făcut de fapt ”experții” PSD. MS are două direcții diferite care se ocupă de construcția de spitale - amândouă ineficiente.

Ele trebuiau să fie înlocuite de o Agenție specializată (ANDIS), un centru de excelență, cu lideri și angajați evaluați pe baza rezultatelor concrete și care să ofere cadrul necesar mobilizării actorilor din piață specializați în administrarea de proiecte majore de infrastructură spitalicească.

Am reușit finanțarea ANDIS din PNRR și asta e o realizare politică importantă, pentru că Comisia nu accepta fonduri pentru funcționarea instituțiilor decât în cazuri excepționale.

Rafila se plânge acum că este finanțată ANDIS din PNRR. Ciudat.

De fapt, situația este așa: 5 milioane sunt cheltuielile cu operaționalizarea și funcționarea ANDIS pe 5 ani, iar 25 de milioane sunt cheltuielile cu asistența tehnică. Investițiile sunt de fapt 1,7 MILIARDE euro.

Rafila pune cruce celor 25 de spitale din PNRR.

Și acum să explicăm ce înseamnă asistență tehnică:

- Redactarea studiilor de fezabilitate pentru 8 spitale de importanță majoră: 12 mil de euro;

- Monitorizare de proiecte de construcții pentru 6 spitale de importanță majoră: 2.5 milioane de euro + 1.3 milioane pentru planificarea și monitorizarea etapelor de construcție și a instalării de echipamente medicale.

- Asistență tehnică pentru redactarea documentelor de achiziții publice și pentru derularea procedurilor de achiziții publice: 898.000 de euro;

- Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacităților de management financiar a personalului ANDIS, in scopul elaborării de modele financiare, de analize cost-beneficiu, audit financiar: 268.000 euro

- Asistență tehnică permanentă pentru personalul ANDIS, instruirea personalului privind managementul portofoliilor de investiții în infrastructură - pe o perioadă de 5 ani - 3.360 mil euro

- Asistență tehnică pentru elaborarea normelor metodologice privind funcționarea și siguranța la nivelul spitalelor din România: 2 mil euro

- Asistență tehnică pentru operaționalizarea spitalelor: organizare, angajarea personalului, ghiduri, protocoale și proceduri interne, planificare de resurse umane, training pentru resursele umane, design si implementare suport IT, managementul riscului: 3.5 mil euro

Cum am ajuns la aceste costuri? Luând din experiența similară a instituțiilor care au mai făcut asta.

Așa că domnul Rafila să își vadă de treabă și să înceapă să lucreze la actele normative care sunt deja într-o mare întârziere: criteriile de prioritizare pentru centrele comunitare, criteriile de prioritizare pentru spitale, ordonanța de înființare a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate. Sau poate măcar să elaboreze normele pentru legislația primară care a fost deja aprobată în mandatul USR și care prevedea, printre altele, pilotarea și derularea unor mecanisme de plată/ rezultat, care ar aduce îmbunătățiri semnificative în calitatea actului medical. Acestea aveau termen decembrie 2021. Și acestea finanțabile din PNRR.

Asta dacă chiar îi pasă de sănătatea românilor…", a scris Ioana Mihăilă.