Ministrul Cristian Ghinea, despre PNRR: "Comisia Europeana este destul de chichiricioasa in momentul asta"

Ministrul afirma ca transporturile, educatia, sanatatea , padurile sunt componentele "cele mai avansate" in cadrul negocierilor. "Comisia este destul de chichiricioasa, ca sa spun asa, in momentul asta, pentru ca dupa ce-si da ok-ul pe o componenta, pana in 2026 nu prea mai are ce sa faca pentru a supraveghea implementarea acelei componente", a declarat ministrul la Digi 24."In cazul PNRR, de la bun inceput trebuie sa pui toate detaliile, toate proiectele, toate investitiile, tot costingul, toate jaloanele, pe,ani si apoi dupa ce Comisia accepta aceasta componenta, tu iti vezi de treaba. Cand mai faci un pas, mai iei o transa de bani. Deci Comisia este destul de chichiricioasa, ca sa spun asa, in momentul asta, pentru ca dupa ce-si da ok-ul pe o componenta, pana in 2026 nu prea mai are ce sa faca pentru a supraveghea implementarea acelei componente. Este un cu totul alt sistem de munca. A fost o munca enorma, o presiune enorma pe noi si am facut pasi enormi pe cele mai multe dintre componente, pe altele suntem in negocieri", a afirmat Cristian Ghinea sambata, la Digi 24.Ministrul afirma ca transporturile, educatia, sanatatea, padurile sunt componentele "cele mai avansate". Conform acestuia sanatatea este "o componenta foarte avansata" in cadrul PNRR, iar autoritatile romane isi mentin punctul de vedere conform caru ia solicita o alocare substantiala pentru infrastructura rutiera, desi Comisia Europeana considera ca alocarea pentru transport solicitata de Romania este prea mare.Pentru impaduriri, oficialii europeni au salutat decizia Romaniei de a accesa bani prin PNRR, dar au atras atentia asupra faptului ca Romania nu a accesat banii alocati prin Programul National de Dezvoltare Rurala, a afirmat Ghinea, care a catalogat drept "legitima" observatia Comisiei Europene.Ministrul a vorbit si despre alocarile catre autoritatile locale prin PNRR, aratand ca in aceasta chestiune comisia are o opinie diferita.In ceea ce priveste planurile Romaniei de a dezvolta sistemul de irigatii cu bani accesati prin PNRR, ministrul a explicat ca aceasta nu este considerata o componenta care poate fi accesata prin PNRR pentru ca irigatiile "nu sunt considerate verzi, pentru ca (...) in logica de analiza de politici la Bruxelles acest gen de sisteme de irigatii pe care noi le avem consuma foarte multa apa si ei zic ca a consuma apa fara sa ai foarte clar o strategie de management al apei (...) sa investesti din nou in sisteme de irigatii nu faci decat sa folosesti o apa pe care incepi sa nu o mai ai".Conform acestuia unele tari mari sunt nemultumite de modul in care se evalueaza aceste planuri."De altfel, Comisia, public, site-ul Comisiei a dat aceasta comunicare si asta e si mesajul pe care l-am primit eu la Bruxelles: e mai bine sa mai stam sa lucram pe componente pentru ca apoi procesul de evaluare din partea Comisiei pe 14 indicatori de evaluare (...) si Comisia vrea, si noi suntem de acord cu aceasta abordare, sa reluam cat mai multe probleme inainte de inceputul evaluari formale, astfel incat sa devina un proces simplu dupa depunerea oficiala. Sunt tari mari destul de suparate pe aceasta metoda a Comisiei. (...) Premierul Frantei s-a burzuluit acum vreo trei saptamani ca procesul dureaza prea mult si e prea complicat si foarte multa rumoare incepe sa fie la Bruxelles pe acest calendar si acest mod de lucru", precizeaza Cristian Ghinea.Vicepremierul Dan Barna a anuntat miercuri ca oficialii Comisiei Europene au comunicat autoritatilor romane ca nu sunt de acord cu propunerile legate de investitii din bani europeni prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru realizarea unor sisteme de irigatii, intrucat acest aspect nu tine de redresarea dupa pandemia de COVID. "Avem in continuare discutia legata de acceptarea componentei de infrastructura, care pentru noi e de viata si de moarte. E discutia in curs", afirma el."Unele dintre teme au fost acceptate, despre alte teme Comisia Europeana a spus: dom'le, cred ca va sunt necesare, dar nu va dam bani din PNRR pentru asta. Irigatii (ca exemplu - n.r.). Ei au zis nu este o reforma care ajuta la rezilienta dupa COVID, pentru ca acest instrument la nivel european a fost gandit ca instrument prin care statele sa se repuna pe picioare dupa criza COVID. Si unele teme sunt acceptate, alte teme...Nu e vorba ca nu ne dau bani deloc. La unele au spus ca e alocarea prea mare si sunt dispusi sa dea sume mai mici. Avem in continuare discutia legata de acceptarea componentei de infrastructura, care pentru noi e de viata si de moarte. E discutia in curs. Nu au respins, dar e o discutie in curs legata de calibrare", a afirmat Dan Barna, miercuri seara, la TVR.Premierul Florin Citu a declarat joi, intrebat in legatura cu afirmatiile lui Barna, ca CE nu a refuzat ceva, este vorba despre o remodelare ce exista deja in Planul National de Redresare si Rezilienta pentru a intra exact in tiparele pe care le ia in calcul Comisia.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a convocat pentru luni o intalnire cu responsabilii din Guvern si din alte zone care lucreaza la Planul National de Redresare si Rezilienta. Seful statului a adaugat ca va fi evaluata prima opinie a Comisiei Europene cu privire la PNRR si vor fi discutii despre imbunatatirea Planului.